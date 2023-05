Wer am Wochenende einfach mal ein bisschen rauskommen will, kann von Karlsruhe aus ganz einfach und schnell an verschiedene Ziele kommen. Und zwar ohne Umsteigen mit dem Nachtzug: Abends an Bord gehen, bequem machen, einschlafen und morgens in einer anderen Stadt aufwachen.

Viele ÖBB-Nightjets starten in Wien, enden dort oder machen Zwischenhalt in der österreichischen Hauptstadt. | Bild: Marek Knopp/ÖBB/dpa-tmn

Je nach Abteil und Wochentag kann der Preis variieren.

Mit dem Nachtzug nach Berlin

Im NightJet 409/InterCity 60409

Fahrtdauer und Preis

Abfahrt 23.07 Uhr, Ankunft 7.20 Uhr (Gesamtfahrzeit 8 Stunden und 13 Minuten, täglich)

Tickets ab zirka 34 Euro, je nach Buchungszeitpunkt.

Die Sonne geht hinter dem Berliner Fernsehturm unter. | Bild: Paul Zinken

Was kann man in Berlin machen?

Die deutsche Hauptstadt bietet ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack und man sollte sie auf jeden Fall einmal besucht haben. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie das Brandenburger Tor oder die Mauer, aber auch Flohmärkte, gemütliche Cafés und Szene-Clubs gehören zum klassischen Berliner Programm dazu.

Mit dem Nachtzug nach Bremen

Im NightJet 470/InterCity 60470

Fahrtdauer und Preis

Abfahrt 0.19 Uhr, Ankunft 7.23 Uhr (Gesamtfahrzeit 6 Stunden und 24 Minuten, täglich)

Tickets kann man bereits ab zirka 27 Euro kaufen, je nach Buchungszeitpunkt

Rathausplatz in Bremen | Bild: Sina Schuldt/dpa

Was kann man in Bremen machen?

Das Zuhause der Bremer Stadtmusikanten hat noch so viel mehr auf Lager, als die vier tierischen Freunde: In der Hansestadt kann man zum Beispiel die Kunsthalle besuchen, in die Atmosphäre des historischen Schnoorviertels eintauchen oder eine Schiffstour über die Weser machen.

Mit dem Nachtzug nach Hamburg

Im selben Zug wie nach Bremen kann man auch weiter nach Hamburg fahren. (Fahrtzeiten s. oben)

Fahrtdauer und Preis

Abfahrt 0.19 Uhr, Ankunft 8.10 Uhr (Gesamtfahrzeit 7 Stunden und 51 Minuten, montags bis sonntags)

Der Ticketpreis verhält sich ähnlich wie bei der Fahrt nach Bremen.

Die bunt beleuchtete Hamburger Reeperbahn.

Was kann man in Hamburg machen?

Die norddeutsche Hafenstadt hat nicht nur den größten Hafen Deutschlands, er gehört sogar zu den größten der Welt! Hier gibt es viel zu sehen. Im Wahrzeichen der Stadt, der Elbphilharmonie, kann man ein Musical besuchen, an der Sternschanze einen Kaffee trinken und abends kann jeder, der möchte, zur berühmten Partymeile Reeperbahn losziehen.

Mit dem Nachtzug nach Prag

Im EuroCity 459

Fahrtdauer und Preis

Abfahrt 23.07 Uhr, Ankunft 9.38 Uhr (Gesamtfahrzeit 10 Stunden und 31 Minuten. Der Zug fährt an mehreren Tagen die Woche, jedoch unregelmäßig.)

Tickets gibt es ab zirka 65 Euro zu kaufen, je nach Buchungszeitpunkt.

Bild: Quelle: Pixabay

Was kann man in Prag machen?

Die tschechische Hauptstadt ist bekannt für ihre zahlreichen Jugendstil-Bauten, die man bei einem Spaziergang durch das historische Zentrum bestaunen kann. Außerdem lohnt es sich, die Spezialität "Trdelník " zu probieren - ein traditionelles süßes Gebäck aus Germteig.

Mit dem Nachtzug nach Wien

Im NightJet 469

Fahrtdauer und Preis

Abfahrt 1.05 Uhr, Ankunft zwischen 8.46 Uhr und 10.13 Uhr (Gesamtfahrzeit 7 Stunden und 41 Minuten bis 9 Stunden und 8 Minuten, fast täglich, jedoch unregelmäßig)

Tickets: ab zirka 110 Euro.

Bild: Quelle: Pixabay

Was kann man in Wien machen?

Kutschen, weiße, prunkvolle Gebäude und Schlösser – in Wien bekommt man einen wahren Paris-Flair zu spüren, wenn man durch die Gassen läuft. Die Stadt hat schöne und gepflegte Parks, die zum Entspannen einladen und wenn man möchte, kann man in einem der zahlreichen Museen die Kunstwerke betrachten.

An der Neuen Donau bei der Donauinsel kann man im Sommer sogar schwimmen gehen. Ebenfalls auf der Strecke dieses NightJets sind die Österreichischen Städte Salzburg und Linz. Sie sind auch einen Besuch wert!

Mit dem Nachtzug nach Paris

Im NightJet 468

Die Abfahrt nach Paris ist dienstags, freitags und sonntags, um 4.20 Uhr, möglich. Ankunft: 9.43 Uhr.

Fahrtdauer und Preis

Die Fahrt dauert knapp 5 Stunden und 30 Minuten

Ticketpreis: Sitzwagen ab 115 Euro, Liegewagen ab 141 Euro.

Der Blick auf den Eifelturm. | Bild: Quelle: Pixabay

Was kann man in Paris machen?

Paris ist die Stadt der Liebe. Doch auch für einen Wochenende-Trip mit Freunden ist die Stadt geeignet. Vom berühmten Louvre-Museum über den Eifelturm bis hin zu schnuckeligen Cafés gibt es dort viel zu entdecken.