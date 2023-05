Nachtzüge sind etwas Tolles. Auch von Karlsruhe aus sind viele Städte damit erreichbar. Aber wie sieht es vom Karlsruher Hauptbahnhof mit Nachtbussen aus? Ka-news.de hat euch ein paar Fahrten mit dem Flixbus herausgesucht, bei denen ihr ohne Umstiege die Nacht durchfahren könnt.

Also: bitte einsteigen und einschlafen. Nächster Halt, Urlaub!

Karlsruhe Ohne Umsteigen! Ausflug-Tipps vom Karlsruher Hauptbahnhof mit dem Deutschlandticket Das könnte Sie auch interessieren

Doch lieber mit dem Flugzeug? Dann gibt hier ein wenig Inspiration für dich:

https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/staedtetrip-mit-flug-diese-5-orte-sind-von-karlsruhe-aus-schnell-erreicht-art-2931264

Mit dem Nachtbus nach Paris

Abfahrt: 0.35 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof, Hinterm Hauptbahnhof

0.35 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof, Hinterm Hauptbahnhof Ankunft: 7.50 Uhr Paris Bercy Seine

7.50 Uhr Paris Bercy Seine Fahrtzeit : 7 Stunden und 15 Minuten, täglich

: 7 Stunden und 15 Minuten, täglich Tickets: ab 27,99 Euro (je nach Buchungszeitpunkt)

Warum Paris?

Paris ist die Stadt der Liebe. Aber die französische Hauptstadt hat noch so viel mehr zu bieten. Zum Beispiel die Kathedrale Notre-Dame, die gemeinsam mit dem dazugehörigen Seineufer UNESCO-Weltkulturerbe ist. Natürlich kann niemand nach Paris reisen, ohne den Eiffelturm besichtigt zu haben. Zum Spazierengehen lädt der Jardin des Tuileries ein und wer schon immer mal die Mona Lisa live sehen wollte, der sollte sich einen Besuch im Louvre nicht entgehen lassen.

Der Louvre in Paris ist Kunstmuseum bei Tag und Fotospot bei Nacht. | Bild: pixabay @ pexels.com

Mit dem Nachtbus nach Mailand

Abfahrt : 3.10 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof

: 3.10 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof Ankunft: 11.20 Uhr Mailand Lampugnano

11.20 Uhr Mailand Lampugnano Fahrtzeit : 8 Stunden und 10 Minuten, täglich

: 8 Stunden und 10 Minuten, täglich Tickets: ab 29,99 Euro (je nach Buchungszeitpunkt)

Warum Mailand?

Wer an Mailand denkt, der denkt an Mode und Eleganz. In der Galleria Vittorio Emanuele II befinden sich luxuriöse Boutiquen und international bekannte Restaurants. Wunderschön sind auch der Mailänder Dom, Leonardo Da Vincis Gemälde "das letzte Abendmahl" und das Castello Sforzesco.

Die Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand besticht alleine schon durch ihre Architektur. | Bild: ArtHouse Studio @ pexels.com

Mit dem Nachtbus nach Amsterdam

Abfahrt : 0.15 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof

: 0.15 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof Ankunft : 8.25 Uhr Amsterdam Sloterdijk

: 8.25 Uhr Amsterdam Sloterdijk Fahrtzei t: 8 Stunden und 10 Minuten, täglich

t: 8 Stunden und 10 Minuten, täglich Tickets: ab 28,99 Euro (je nach Buchungszeitpunkt)

Warum Amsterdam?

Wenn die niederländische Hauptstadt irgendwo abgebildet ist, sind oft die Grachten zu sehen. Wie wäre es also mit einer Grachtenrundfahrt? Oder eine Fahrradtour durch das Stadtzentrum? In den Niederlanden sind Fahrräder DAS Fortbewegungsmittel. Bei wem sich dann die Lust auf etwas Süßes meldet, der ist mit einer Stroopwafel gut bedient.

Die Grachten prägen das Stadtbild von Amsterdam. | Bild: Chait Goli @ pexels.com

Mit dem Nachtbus nach Salzburg

Abfahrt : 0.05 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof

: 0.05 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof Ankunft : 6.10 Uhr Salzburg Süd

: 6.10 Uhr Salzburg Süd Fahrtzeit : 6 Stunden und 5 Minuten, täglich

: 6 Stunden und 5 Minuten, täglich Tickets: ab 20,99 Euro (je nach Buchungszeitpunkt)

Warum Salzburg?

Mozart ist auf der ganzen Welt für seine Musik bekannt. Aber wusstet ihr, dass ihr in der österreichischen Metropole sein Geburtshaus besichtigen könnt? Wer von dem ganzen Laufen Hunger bekommt, der kann sich die typischen Kasnocken schmecken lassen.

In Salzburg kann man auf den Spuren von Mozart wandeln. | Bild: Dany @ pexels.com

Mit dem Nachtbus nach Köln

Abfahrt : 1.40 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof

: 1.40 Uhr Karlsruhe Hauptbahnhof Ankunft : 6 Uhr Köln Flughafen

: 6 Uhr Köln Flughafen Fahrtzeit : 4 Stunden und 20 Minuten

: 4 Stunden und 20 Minuten Tickets: ab 13,99 Euro

Warum Köln?

In Köln könnt ihr prima Karneval feiern. Aber wie wäre es denn mal mit einer Virtual-Reality-Tour durch die Geschichte Kölns? Auch das Schokoladenmuseum ist einen Besuch wert. Wer gerne lachen möchte, der kann im Comedy-Bus mitfahren. Für den Durst gibt es eine Kölsch-Verkostung samt Brauereiführung.

Kaum in Karlsruhe losgefahren, ist der Bus schon in Köln. | Bild: Pixabay @ pexels.com

ka-news.de stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Bitte überprüft vor Reisebeginn eure Fahrten selbst.