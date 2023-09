Keine Lust darauf zu hoffen, dass es im Winter schneit? Wohin aber im nächsten Skiurlaub? Bei dieser Frage stehen Snowboarder und Skifahrer jedes Jahr erneut vor der Qual der Wahl. Vor dem Flug über den nächsten Schneehügel steht daher für einige Menschen zunächst eine Reise in kältere Gefilde an.

Von Karlsruhe in den Schnee

Von Karlsruhe aus können die Reisenden hierfür gleich mehrere Flughäfen anpeilen. In der Regel gilt dabei: Je früher gebucht wird, desto günstiger - oftmals auch in Kombination eines Hotel/Flug-Pakets. Zuletzt stellte euch ka-news.de fünf Reiseziele unter Palmen, Sonnenschein und Wärme vor, die vom Baden-Airpark und Stuttgarter Flughafen leicht erreichbar sind.

Von tropischen Stränden, geht es nun auf eisige Pisten. Es folgen drei Reisetipps in den Schnee vom Baden Airpark aus.

*Alle angegebenen Flugpreise beziehen sich auf Direktflüge und sind ohne Gewähr!

1. Winterurlaub: Vom Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden nach Sibiu/ Hermannstadt

Sibiu in Rumänien | Bild: Paul Cosmin@pixabay.com

Den Beginn macht die rumänische Stadt Sibiu. Hier kann in unmittelbarer Nähe im rumänischen Luftkur- und Wintersportort Paltinis Ski, Snowboard oder auch Schlitten gefahren werden.

Temperatur in Sibiu im Winter: -7 bis -1 Grad

Dauer der Flugreise: ungefähr 2 Stunden und 10 Minuten

Flugpreis von Baden-Airpark nach Sibiu: Ab 160 Euro

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Sibiu?

Wer genug von Bergen und Steilhägen gesehen hat, sollte sich dem Tal der rumänischen Stadt zuwenden. Denn auch dort gibt es einiges zu sehen. So hat etwa der Marktplatz von Sibiu das Mittelalter bis heute nicht hinter sich gelassen.

Wehrtürme und Stadtmauern wurden aufwendig restauriert und längst vergangene Jahrhunderte damit am Leben erhalten. Und auch in der Altstadt kann unter anderem in Gewölbekeller-Bars über die "gute alte Zeit" geplaudert oder einfach ein "Tuica"(ein doppelt gebrannter Schnaps) getrunken werden.

Reise Urlaub buchen im Reisebüro oder Internet: Welche Vorteile gibt es? Das könnte Sie auch interessieren

Wem dabei etwas der Nervenkitzel fehlt, sollte sich aufmachen zur "Lügenbrücke". Das vielleicht bekannteste Wahrzeichen der Stadt hat seinen Namen aufgrund seiner Bauweise erhalten. Weil sie die erste Brücke war, die nicht auf Pfeilern stand, wurde sie ursprünglich "Liegebrücke" genannt. Von "liegen" zu "lügen" war die Verwechslung aber nicht weit und schnell begannen einige Legenden um die gusseiserne Brücke.

So soll die Brücke die Fähigkeit besitzen, zu zeigen, wenn jemand beim Überqueren eine Lüge erzählt. Unterschiedlichen Überlieferungen nach soll sie dabei dann entweder erzittern, seltsame Geräusche machen oder unter dem Lügner gar zusammenbrechen.

Einer anderen Legende nach erhielt die Brücke ihren Namen zu einer Zeit, als sich Kadetten der Militärakademie und ihre Mädchen dort trafen und ihnen die schönsten Versprechungen machten - ohne sie allerdings jemals einzuhalten. Achtet also darauf, was ihr versprecht, während ihr über die Brücke schlendert.

Was wird in Sibiu traditionell gegessen?

Die rumänische Küche ist meist deftig. Der Klassiker sind dabei "Sarmale", gefüllte Krautrouladen oder auch Gulasch. Wer es lieber fleischlos mag, macht mit "Bulz" nichts verkehrt. Die traditionell rumänischen Knödel werden in einer Hülle aus "Mămăligă" (Maisgrieß) hergestellt, die im Inneren mit (Schafs-) Käse gefüllt werden. Oft wird dafür die rumänische Käsesorte Telemea verwendet, die in etwa vergleichbar ist mit griechischem Feta.

Brauche ich für Sibiu ein Visum?

Nein. Wer einen deutschen Pass hat, braucht nach Rumänien kein Visum.

2. Winterurlaub: Vom Flughafen Baden-Baden/Karlsruhe nach Skopje

Skopje | Bild: dimitrisvetsikas1969@pixabay.com

Nordmazedonien war einst der südlichste Teil von Jugoslawien. Heute ist Skopje die Hauptstadt des kleinen Balkanlandes und die Top-Adresse für den sogenannten Neuen Barock. Hier trifft Monumentalarchitektur auf Orient- und auch Schnee ist hier in den Wintermonaten zu finden.

Grund dafür ist die sehr bergreiche und hügelige Landschaft des eher südlichen Landes, nördlich von Griechenland. Zudem gibt es im Südosten Mazedoniens, seit einigen Jahren das Skigebiet "Ski Kozuf". Dieses liegt nur etwa anderthalb Stunden von Skopje entfernt.

Temperatur in Skopje im Winter: 5 bis Grad -4 Grad

Dauer der Flugreise: ungefähr 2 Stunden und 15 Minuten

Flugpreis von Baden-Airpark nach Skopje: ab 30 Euro

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Skopje?

Das Wahrzeichen der Stadt, die Brücke "Kamen Most", verbindet die Altstadt von Skopje mit dem modernen Stadtzentrum und überquert den Fluss Vardar. Auf beiden Seiten der Steinbrücke wurde das Projekt "Skpoje 2014" umgesetzt. Dabei wurden neue Monumente, Gebäude und Denkmäler errichtet und eine grundlegende architektonische Neugestaltung der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje vorgenommen. Das Projekt sorgte dafür, dass Skopje weltweit Bekanntheit als die Kitschhauptstadt Europas erlangte.

Was wird in Skopje traditionell gegessen?

Die (nord-) mazedonische Küche kann der Balkanküche zugeordnet werden. So wurde sie über die Jahrhunderte hinweg von orientalischen sowie mediterranen Einflüssen geprägt. Vor allem Lammfleisch, Auberginen, Paprika, Tomaten oder auch Bohnen sind hier keine Seltenheit auf dem Teller.

Ein Gericht, das auch hierzulande recht bekannt sein dürfte, ist zum Beispiel Ajvar. Die traditionelle Balkan-Vorspeise besteht aus Paprika und Auberginen und wird meist mit Käse und Brot serviert.

Brauche ich für Skopje ein Visum?

Nein, deutsche Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte von bis zu 90 Tagen kein Visum. Allerdings sind ausländische Staatsangehörige in Nordmazedonien dazu verpflichtet, sich innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise bei der nächstgelegenen Polizeistation anzumelden. Sofern Betroffene in einem Hotel, einer Pension oder ähnlich untergebracht sind, übernehmen diese die Anmeldung bei der Polizei.

Nur wenn Reisende privat untergebracht sind, müssen sei sich selbst bei der nächstgelegenen Polizeistation anmelden. Bei Unterlassung können hohe Geldstrafen verhängt werden.

3. Winterurlaub: Vom Flughafen Baden-Baden/Karlsruhe nach Stockholm

Die schwedische Hauptstadt Stockholm im Winter | Bild: krajczarjeno@pixabay.com

Klassischerweise ist die schwedische Metropole eher im Frühling oder Herbst ein beliebtes Reiseziel. Doch Stockholm ist auch in der kalten Jahreszeit eine Reise wert - und vor allem für hartgesottene Winterfans, denen etwas Kälte nichts ausmacht, ist die schwedische Hauptstadt ein wahrer Wintertraum.

Temperatur in Stockholm im Winter:2 bis -5 Grad

Dauer der Flugreise: ungefähr 2 Stunden und 20 Minuten

Flugpreis von Baden-Airpark nach Stockholm: ab 62 Euro

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Stockholm?

Stockholm ist von Wasser umgeben. Eislaufen gehört in der kalten Jahreszeit daher einfach dazu. Im Königsgarten wird die Eislaufbahn dabei gar weihnachtlich beleuchtet und mit Musik bespielt.

Wem der Tanz über das Eis nicht zusagt und lieber per Ski über die Schneeflocken gleitet, kommt in Stockholm ebenfalls nicht zu kurz. So ist Ski- oder Snowboardfahren und Rodeln im winterlichen Stockholm ebenfalls möglich - und das mitten in der Stadt. Möglich macht das: Hammarbybacken, ein etwa 93 Meter hoher Berg mitten in der schwedischen Hauptstadt, der mit mehreren Pisten und Liften zum Rodelspaß lädt.

Karlsruhe Reisen im Schlaf: Mit dem Nachtbus von Karlsruhe zum nächsten Städtetrip Das könnte Sie auch interessieren

Ein absolutes Muss für alle ABBA-Fans ist außerdem das gleichnamige Museum, der schwedischen Kultband. Neben den Kostümen von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny, können sich Besucher auch selbst als fünftes Mitglied der Band auf einer virtuellen Bühne ausprobieren.

Was wird in Stockholm traditionell gegessen?

Eines der wohl bekanntesten Gerichte in Stockholm und prinzipiell Schwedens dürfte Köttbullar sein. Die kleinen Fleischbällchen, werden gebraten, typischerweise mit Preiselbeerkompott oder -marmelade, Sahensauce und Kartoffelbrei serviert.

Brauche ich für Stockholm ein Visum?

Nein. Wer einen deutschen Pass hat, braucht nach Stockholm kein Visum.