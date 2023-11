Es ist Ende November und das Jahr neigt sich in großen Schritten dem Ende zu. Der Herbst hat sich bislang von beiden Seiten gezeigt: Es hat sonnige und goldene Herbsttage gegeben, genauso aber auch graue, verregnete Tage. Nun soll es in Baden-Württemberg am kommenden Wochenende schneien. Erfahren Sie hier, wo es in Ba-Wü weiß wird und wo man sich über erste angezuckerte Dächer freuen kann.

Schnee am Wochenende: Das sagt die Wettervorhersage für Baden-Württemberg

Am heutigen Freitagnachmittag (24. November) geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) davon aus, dass es von Norden im Bergland her schauerartigen Schneefall geben wird. Bis Samstagmorgen soll es in Höhen von 400 Metern und mehr schneien: Etwa ein bis fünf Zentimeter werden erwartet. Stellenweise soll im höheren Bergland auch fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Dieses Wetter wird auch Gefahren für die Straßen Baden-Württembergs mit sich bringen: So ist mit Glätte zu rechnen, die durch den Schnee oder überfrierender Nässe zustande kommt.

Dabei sind die kühlen Temperaturen und das Schneewetter sind der Kaltfront eines Tiefs über dem Baltikum geschuldet, die aus dem Norden über Bayern zieht und polare Meeresluft mitbringt.

Baden-Württemberg: Hier droht Schneeregen

Am Samstag werden maximal minus zwei Grad Celsius im Süden der Schwäbischen Alb erreicht, während es sechs Grad am Oberrhein geben soll. Dabei ist es den Tag über stark bewölkt bis bedeckt. Es soll gebietsweise leicht regnen oder Schneeregen fallen. Lediglich im Bergland ist mit Schnee zu rechnen, der aber auch als Schauer niedergehen kann.

Nachts sinkt die Temperatur auf Tiefstwerte von drei bis minus vier Grad Celsius, wobei es leichte Schneeregenschauer geben kann. Dabei steigt auch die Glättegefahr. Im Westen Baden-Württembergs sollen mitunter stürmische Böen aus westlicher Richtung auffrischen.

Wird es am Sonntag in Baden-Württemberg schneien?

Auch der Sonntag wird hauptsächlich von leichtem Regen oder Schneeregen geprägt sein - dazu ist es bewölkt bei null Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu sechs Grad am Rhein. Auch am 26. November ist nur im Bergland von Schnee auszugehen.

Die Niederschläge sollen dann in der Nacht zum Montag großteilig abklingen. Stellenweise ist mit Nebel zu rechnen. Erneut ist Glättegefahr gegeben, da die Werte bis auf minus vier Grad heruntergehen können.

An welchen Orten Baden-Württembergs wird es Schnee geben?

Am Freitag kann man ausschließlich um den Feldberg herum auf Schnee hoffen. Wie es der DWD aktuell (Stand 24. November) für Deutschland vorhersagt, wird es ab 600 Metern schneien - etwa bis zu fünf Zentimeter sind zu erwarten. In den Nord- und Nordweststaulagen, zu denen auch der Schwarzwald zählt, kann bis zu zehn Zentimetern Neuschnee fallen.

In der Nacht zum Samstag breitet sich dem DWD zufolge das Gebiet, in dem mit Schneefall zu rechnen ist, aus: So kann es auch weiter nördlich Richtung Neckar schneien - wie beispielsweise in Freudenstadt. In Stuttgart wird eher Schneeregen als Schnee erwartet - an der Grenze zu Bayern wird es schneien.

Am Samstag selbst kann dann auch im Raum Stuttgart von Schnee ausgegangen werden - ebenso wie in der Bodenseeregion. Zum Abend hin wird sich der Schneefall um Stuttgart und Konstanz dann wieder in Schneeregenschauer umkehren.

Während es auch weiterhin am Sonntag um den Feldberg und bei Freudenstadt schneien wird, ist am Morgen in der Landeshauptstadt und am Bodensee Schneeregen zu erwarten. Abends wird es um Stuttgart Schauer geben.