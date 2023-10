"Am Wochenende erwartet uns sehr interessantes Wetter. Die schönen langen und warmen Sommertage gehen am Freitag mit rekordverdächtigen Temperaturen zu Ende - und werden von einer Kaltwetterfront abgelöst", erklärt ein Sprecher von Deutschen Wetterdienst (DWD) in einem Telefonat. Die darauffolgenden Temperaturen seien für den Herbst normal. "Es sind die stellenweise sommerlichen Temperaturen der letzten Wochen und Tage, die auffällig waren - nicht das nun eintretende Herbstwetter", meint der Sprecher.

Was sorgt jetzt doch für den Wetterumschwung

Die sogenannte "Karlsfront" nähert sich von Süden und hat unter anderem Gewitter und kräftige Sturmböen im Gepäck, erklären die Experten des DWD. Durch die Front ziehe kalte Luft in Richtung Norden und vertreibe die im Vorfeld "unnatürlich warmen Temperaturen".

In der Nacht zu Montag sind Gewitter zu erwarten. | Bild: Dipl.-Met. Bernhard Mühr, Karlsruhe www.wolkenatlas.de

Das Wetter am Samstag

Das bedeutet: "Für den Samstag in Karlsruhe erwarten wir viel Niederschlag", so der DWD. Damit soll es schon in der Frühe losgehen - und bis zum Nachmittag anhalten.

Eine Passantin bahnt sich in Hamburg den Weg durch die regnerische Innenstadt. Auch für den restlichen Tag sind weitere Regenschauer angesagt. | Bild: Marcus Brandt/dpa

"Durch eingelagerte Gewitter wird der Niederschlag vielleicht auch zeitweise schauerartig verstärkt", meint der Sprecher. Die teils kräftige Sturmböen sorgten für einen Temperaturabfall auf 17 bis 19 Grad.

Das Wetter am Sonntag

In der Nacht auf Sonntag, 15. Oktober, lockert sich die Karlsfront ein wenig auf. Mit Temperaturen von rund 5 Grad wird die Zeit bis zum Morgengrauen allerdings winterlich, sagt der Wetterdienst.

Im Laufe des Sonntags klettern die Temperaturen nur noch auf maximal 12 bis 15 Grad. "Dafür bleibt es meist trocken, mit teils wechselnder Bewölkung", so der DWD-Sprecher.

Herbstlaub ist ein natürlicher Frostschutz für die Beete darunter. | Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn

Gegen Abend fallen die Temperaturen dann rapide ab. Über die Nacht seien eisige Grade um den Gefrierpunkt zu erwarten: "In der Nacht zum Montag herrscht Frostgefahr", meinen die Wetterexperten.

Das Wetter in Baden-Württemberg

"Am Samstag wird es generell stark bewölkt. Ausbreitender Regen, lokal schauerartig verstärkt und mit einzelnen Gewittern sorgt für Niederschlag", erklärt der DWD. Höchstwerte in Baden-Württemberg lägen nur noch bei 15 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehe der Regen ostwärts ab - es folgten Wolkenauflockerungen. "Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen 2 und 8 Grad. Im höheren Bergland zeigt sich bereits vor Montag vereinzelt leichter Frost in Bodennähe.