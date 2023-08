Reisen zur Hochsaison? Viel zu viele Touristen! In der Nebensaison, im Winter, ist das meistens anders. Wer rechtzeitig bucht, kann hier viel Geld sparen. Das Beste ist: Von Karlsruhe aus können die Reisenden gleich mehrere Flughäfen anpeilen, um in den wohlverdienten Urlaub zu fliegen.

Zuletzt stellte euch ka-news.de fünf Reiseziele in wärmer Gegenden vor, die vom Baden-Airpark leicht erreichbar sind. Nun folgen fünf Reisetipps ins Warme vom Flughafen Stuttgart. Der Flughafen ist übrigens ganz leicht mit dem Auto und per Bahn zu erreichen.

*Alle angegebenen Flugpreise beziehen sich auf Direktflüge und sind ohne Gewähr!

Winterurlaub vom Flughafen Stuttgart nach Hurghada.

Zielflughafen: Hurghada Ägypten (HRG)

Bild: Cristiana@pixabay

Die Stadt Hurghada liegt direkt am roten Meer und gilt als beliebtes Reiseziel in den Wintermonaten. Einerseits kannst du dort tauchen lernen andererseits lockt die pulsierende Bars und Nachtclubszene. Der schönste Strand ist laut Urlaubsguru der Makadi Bay. In den Wintermonaten kann es von Vorteil sein, ein Komplettpaket mit Flug und Hotel zu buchen.

Temperatur Hurghada im Winter: Zirka 20 bis 25 Grad

Flugdauer: Direktflug zirka 4 bis 5 Stunden

Flugpreise: Ohne Flug/Hotelpaket um die 140 Euro (Dezember) *

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Hurghada?

Touristen können verschiedene Tagesausflüge buchen. Zum Beispiel einen Ausflug ins Tal der Könige nach Luxor oder einen Trip zu den Pyramiden. Schnorchelausflüge zur Insel Orange Bay oder Bootstouren, um Delfine zu beobachten, gehören ebenfalls auf die To-Do-Liste.

Was wird in Hurghada traditionell gegessen?

Hurghada hat viele Restaurants und Bars zu bieten. Typische Speisen sind beispielsweise Shawerma Fleischstücke aus Huhn oder Rind, angebraten mit Paprika und serviert im Fladenbrot oder mit Crepe. Ansonsten stehen Kebap oder Falafel auf der Speisekarte. Vorsichtig solltet ihr bei Rohkost sein. Denn anders als in Deutschland, ist das Leitungswasser in Ägypten nicht bedenkenlos trinkbar.

Winterurlaub vom Flughafen Stuttgart nach Dubai

Zielflughafen: Dubai Airport (DXB)

Die Küste von Dubai | Bild: Ahmad Ardity@pixabay

Sonnenanbeter werden in Dubai voll auf ihre Kosten kommen. Während es in den Sommermonaten dort unerträglich heiß ist, kühlt es in den Wintermonaten auf humane Temperaturen ab. Sogar ein Bad in den Wellen ist im winterlichen Dubai noch möglich. Allerdings ist Dubai eines der Reiseziele auf der Liste, das während der Wintermonate Hauptsaison hat - Direktflüge sind demnach auch etwas teurer. Wer sparen will, sollte auf ein Hotel/Flug-Paket zurückgreifen.

Temperatur Dubai im Winter: 20 bis 30 Grad

Flugdauer: Zirka 6.30 Stunden

Flugpreise: Zirka 450 Euro (November/Dezember). Flüge mit Zwischenstopp sind aufgrund langer Wartezeiten nicht empfehlenswert. *

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Dubai?

Klar, Dubai gilt als eine der luxuriösesten Städte überhaupt. Wer also das nötige Kleingeld über hat, sollte definitiv dort shoppen gehen! Ansonsten lohnt sich ein Ausflug ins historische Viertel Al Fahidi in Bur Dubai oder eine Wüstentour.

Karlsruhe Idee aus der Fahrradstadt, Sara aus Karlsruhe gründet "Fahrrad-Hotels"! Das könnte Sie auch interessieren

Was wird in Dubai traditionell gegessen?

Es muss nicht unbedingt das Luxus-Restaurant sein. Auf den Street-Food-Märkten gibt es ebenfalls kulinarische Leckereien zu entdecken. Typisch für die Emirate ist Shawarma, ein Fladenbrot, gefüllt mit Fleisch, gegrilltem Gemüse und Tahina (Sesampaste). Als Nationalgericht gilt "Machboos", eine Abwandlung des Byrani-Reis.

Zum Frühstück gibt es Chebab, ein Hefepfannkuchen, der mit Safran und Kardamom zubereitet wird. Eis aus Kamelmilch ist für die Schleckermäuler vielleicht einen Versuch wert?

Winterurlaub vom Flughafen Stuttgart nach Barcelona

Zielflughafen: Barcelona El Prat (BCN)

Der Park Güell Barcelona | Bild: Alexandra@pixabay

Im Sommer ist in Barcelona zu viel los? Dann probiert es doch mal mit eine Reise in der Nebensaison! Da die Wassertemperatur zu der Jahreszeit wohl zu kalt sein dürfte, eignet sich Barcelona im Winter vor allem für einen Städtetrip. Ein Blick aufs Meer lohnt sich aber immer!

Temperatur Barcelona im Winter: Zirka 13 / 15 Grad, viel Sonne!

Flugdauer: Zirka 2 Stunden

Flugpreise: Ab 65 Euro *

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Barcelona?

Natürlich die opulente Kirche Sagrada Familia. Dort gibt es über die Weihnachtszeit sogar einen schönen Weihnachtsmarkt, Glühwein sucht man dort jedoch vergeblich. Ansonsten solltet ihr Gaudìs berühmten Park Güell besuchen. Falls die Reise im Januar geplant ist, schaut euch unbedingt die "Heilige Drei Könige Parade" an.

Was wird in Barcelona traditionell gegessen?

Da Barcelona direkt am Meer liegt, solltet ihr auf jeden Fall die Fischgerichte probieren. Die Paella mit Meeresfrüchten und Reis gibt es fast überall. Ebenfalls beliebt und verbreitet: Patatas Bravas und andere Tapas. Dazu einen spanischen Wein.

Winterurlaub vom Flughafen Stuttgart nach Madeira

Zielflughafen: Funchal (FNC)

Bild: Frank Nürnberger@pixabay.com

Reif für die Insel? Nicht nur die Kanaren bieten Zuflucht vor dem deutschen nasskalten Wetter. Auch auf der portugiesischen Insel ist der Winter deutlich milder. Von Oktober bis März liegt dort die Temperatur im Schnitt bei 20 Grad. Aber Vorsicht: Direktflüge nach Funchal sind von Stuttgart sehr selten und darum etwas teurer. (Beispiel: 14. November)

Temperatur auf Madeira im Winter: Zirka 20 Grad (von November bis Februar!)

Flugdauer: Zirka 4 Stunden

Flugpreise: Ab 180 Euro *

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es auf Madeira?

In Funchal können Besucher Korbschlitten fahren. Dabei sitzen die Fahrgäste in einem hölzernen Schlitten und sausen durch steile Gassen ins Tal hinab. Keine Sorge, ein "Kapitän" ist ebenfalls an Bord und lenkt das Fuhrwerk geschickt um jede Kurve. Darüber hinaus bietet die atlantische Insel umwerfende Natureindrücke. Von der rauen Felsenseite im Norden bis hin zur "botanischen" Seite im Süden. Im Süden ist auch das Wetter meistens besser!

Folgende Orte solltet Ihr laut Portugalexpert besuchen:

Santana

Porto da Cruz

Ponta Delgada & Arco de São Jorge

Sao Vicente

Porto Moniz

Was wird auf Madeira traditionell gegessen?

Auf der Insel wird viel Fisch gegessen. Dazu zählen der portugiesische Bacalhau und gebratene Lapas (Napfschnecken, die wie Muscheln aussehen) mit Knoblauch und Zitrone. Typische Beilagen sind Kartoffeln oder Süßkartoffeln und frittierte Maiswürfel, die am ehesten mit Polenta vergleichbar sind.