Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) löste am Dienstagmittag, 28. August, sein Versprechen ein und empfing im Rathaus Vertreter der "Karlsruher Platanen-bleiben-Initiative" zum Gespräch. Einen Tag später, um 14 Uhr, trafen sich der OB und mehrere Vertreter der Platanen-Bewegung für ein knapp 90-minütiges Gespräch.

Beide Seiten "werben für ihre Position"

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung nach dem Treffen erklärt, hätten beide Seiten "in einem freundlichen und konstruktiven Gespräch die Einladung ins Rathaus genutzt, um für ihre Position zur Neugestaltung der Kaiserstraße zu werben."

Oberbürgermeister Frank Mentrup im Gespräch. | Bild: Carsten Kitter

"Das Wissen um die Bedeutung von lokalem Klima- und Naturschutz eint uns", so der OB in der Mitteilung der Stadt. Er habe sich dafür eingesetzt, Klimaschutz als große gemeinsame Aufgabe zu verstehen und hier seine unterstützende Förderung bekundet. Dabei könnten die eingeschlagenen Wege durchaus unterschiedlich sein. "Wir sollten alle Kräfte bündeln, um den klimagerechten Umbau der Stadt zügig voranzubringen."

Wie die Stadt berichtet, hatte Mentrup im Gespräch betont, dass dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung der Erhalt gewachsener Bäume und Grünstrukturen wichtig sei. Wichtig sei die Pflanzung von Bäumen mit guten Voraussetzungen für ein langes Leben.

Jeder gefällt Baum tut weh, aber...

Nicht jeder Baum könne dabei erhalten werden. Das trifft auf die Platanen in der Karlsruher Innenstadt zu. In der Kaiserstraße seien die Rahmenbedingungen für die bestehenden Bäume schon jetzt ungünstig.

Bild: Thomas Riedel

Absehbar werden sich im Bauablauf für die Neugestaltung der Kaiserstraße und die dringend notwendige Erneuerung der Leitungsinfrastruktur, auch bei aller Vorsicht in der Ausführung, weitere Verschlechterungen für die Lebensbedingungen der Platanen ergeben. Der Gemeinderat hatte sich daher für die abschnittsweise Rodung und Ersatzpflanzungen entschieden.

Zum Thema Schwamm-Stadt sagte Mentrup der Platanen-Initiative sowie den ebenfalls am Gespräch teilnehmenden Vertretern des Klimabündnisses noch einmal einen vertiefenden fachlichen Austausch zu.

Was sagt die Gegenseite?

"Jeder gefällte Baum tut weh", betont OB Mentrup, "aber die Kaiserstraße bis 2029 mit dann 86 Bäumen zukunftsfähig zu begrünen, ist ein gutes Ziel." Er hoffe, "dass dann die vielen neuen Bäume Wertschätzung und positive Emotionen durch die Anwohnenden und Nutzenden der Kaiserstraße erfahren werden."

David Liedtke, war einer der Aktivisten, die Mitte August die noch bestehenden Platanen besetzte. | Bild: Natalie Becker

Einer der Aktivsten, der sowohl die Platanen auf der Kaiserstraße besetzte, als auch im Rathaus beim Gespräch mit dem OB dabei war, ist David Liedtke. Er bestätigt das gute Gespräch der beiden Parteien. "Wir hatten einen guten Austausch und haben nochmal unsere Punkte zur Sprache gebracht", resümiert Liedtke gegenüber ka-news.de.

Dennoch habe es keinen eindeutigen Konsens gegeben. "Herr Mentrup will die Kaiserstraße in einem Rutsch neu gestalten und dies erachten wir als schwierig", so Liedtke weiter.

Die Aktivsten hätten dem Stadtoberhaupt daher erneut ihre Anregungen und Überlegungen für ein "gesundes Stadtklima" mit auf den Weg gegeben und abermals verdeutlicht wie wichtig sie den Erhalt der noch bestehenden Platanen erachten.

Aktivisten schließen erneute Platanen-Besetzung nicht aus

"Ende September soll es ein Baumgutachten zum Wurzelwerk der noch übrigen Platanen geben. Dieses werden wir uns ganz genau anschauen und prüfen, wie valide die darin enthaltenen Argumente seitens der Stadt sind", so Liedtke weiter. Sollten diese für die Aktivsten nicht nachvollziehbar sein, sei eine erneute Besetzung der Platanen nicht auszuschließen.

"Wir haben dahingehend zwar aktuell keine konkrete Planung und pausieren unsere Besetzung, aber eine Pausierung kann auch jederzeit wieder aufgehoben werden", teilt Liedtke mit. Spätestens, wenn die Platanen doch kurz vor der Fällung stehen sollten, werden die Aktivsten die Bäume auf Karlsruhes Einkaufsstraße erneut besetzen.