Nachdem in der Nacht vom 16. auf den 17. August die Platanen der Kaiserstraße besetzt wurden, legen die Aktivisten am 23. August noch einen oben drauf. Um 4 Uhr morgens wurden diesmal nicht die Bäume, sondern ein Baukran mit einem Plakat verziert. "Gesunde Bäume für ein gesundes Stadtklima" ist darauf zu lesen.

Mentrup hat bislang kein Gespräch gesucht

Der Grund für diese Aktion erläutern die Aktivisten in einer Mitteilung an die Presse. Demnach habe sich das Oberbürgermeisterbüro nicht bei der Anwohnerinitiative gemeldet, obwohl ihnen vonseiten des Rathauses ein Gespräch mit Oberbürgermeister Frank Mentrup versprochen wurde.

"Von der Beteuerung, ein Gespräch zu suchen, erfuhren die Kletter*innen ausschließlich aus der Presse. Zeit für ausführliche Pressemitteilungen hatte das OB-Büro, doch selbst auf direkte Nachfrage folgte keine Gesprächsbestätigung. An sein angebliches Gesprächsangebot erinnern die Kletter*innen Herrn Mentrup nun mit einer erneuten Aktion in der Höhe. Wenn Oberbürgermeister Mentrup an seiner Fällungsfantasie festhält, wird nur noch der Kran der Kaiserstraße Schatten spenden", so die Anwohnerinitative.

An der Lammstraße wurde nun der Baukran mit einem Plakat verziert. | Bild: Klimacamp/ Anwohnerinitative

Weiter wird in der Pressemitteilung fortgeführt, dass kein Groll gegen den OB bestehe, da Irren schließlich menschlich sei. "Noch steht ein Großteil der Platanen. Wenn der Oberbürgermeister nun die aktuelle DVGW-Richtlinie zur Grundlage seiner Planungen macht und so die Platanen erhält, gewinnen er und die gesamte Stadt", heißt es in dem Schreiben abschließend.

Aktualisierung, 23. August, 9.08 Uhr: Plakat hängt nicht mehr

Bei einem Besuch in der Lammstraße stellt die Redaktion fest: das Plakat inzwischen nicht mehr an Ort und Stelle. Angeblich sei das Plakat heruntergefallen und von der Polizei mitgenommen worden, antwortet ein Bauarbeiter auf Nachfrage der Redaktion.

Die Redaktion hat das Rathaus nach einem Statement angefragt. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie hier ergänzt.