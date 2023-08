Der Rathauschef sei am Montag aus dem Urlaub zurückgekehrt und über die Aktion in der vergangenen Woche informiert worden, teilte ein Sprecher der Stadt mit. "Er möchte die ihm bislang unbekannte Gruppe kennenlernen und wird den Aktivistinnen und Aktivisten in Kürze ein Gesprächsangebot unterbreiten."

Aktivisten wollen Einladung annehmen

Ein Sprecher der Gruppe begrüßte das Gesprächsangebot, das die Aktivistinnen und Aktivisten auch gerne annehmen würden - ohne es mit Bedingungen zu verknüpfen. Das schließe aber keine weiteren Protestaktionen aus - wenngleich derzeit nichts dergleichen geplant sei. Hierzu wolle man sich noch mit andere Gruppierungen beraten.

Dem Oberbürgermeister sei es ein Anliegen, Gruppierungen und Initiativen, die sich für den Klimaschutz in Karlsruhe einsetzen, zu vernetzen, teilte die Stadt mit. "Nur durch eine große, übergreifende Bereitschaft zum Schulterschluss können ambitionierter Klimaschutz und Klimaanpassung gelingen", erklärte Mentrup den Angaben nach.

Das Fällen der Platanen ist in der Stadt umstritten. Der Gemeinderat hat nach langer Diskussion entschieden, die Platanen durch klimaresistente Bäume zu ersetzen. Statt zuvor 48 soll es künftig 86 Bäume geben. Damit die Baumwurzeln besser versorgt sind, soll der Untergrund neu gestaltet und die Oberfläche so verändert werden, dass Wasser auch bei Starkregen versickern kann.

Polizei ermittelt gegen Baumbesetzer

Die Gruppe war in der Nacht zu Donnerstag samt Hängematten auf die Bäume geklettert und hatte sie erst nach drei Tagen wieder verlassen. Am späten Samstagnachmittag befestigten Aktivisten am Balkon des Rathauses einen Protest-Banner mit der Aufschrift "Karlsruher Platanen bleiben!".

Der Stadtsprecher erklärte am Montag, das Plakat sei umgehend entfernt worden. Strafanzeige habe die Stadtverwaltung nicht erstattet. Eine Polizeisprecherin sagte, Schwerpunkt der Ermittlungen sei vor allem ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.