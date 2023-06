Das Haus am Marktplatz wird zwischen 1808 und 1809 von Karlsruher Baudirektor Friedrich Weinbrenner im Rahmen der neuen Marktplatzgestaltung erbaut. Sein erster Besitzer ist der Bruder des Architekten, der das Gebäude als Wohnhaus benutzt.

Die Anfänge

Nach einigen Jahren übergibt er es der ersten Gesellschaft der Stadt, das sogenannte "Museum." Hier treffen sich abends führende Persönlichkeiten aus allen Kreisen der Stadt, zum Lesen, Spielen, Feiern und Erholen. Bald bekommt aber das Museum ein eigenes Zuhause und im Jahr 1813 gründen in diesem Gebäude 37 Karlsruher Kaufleute die "Handelsstube" – ein Vorläufer der Industrie- und Handelskammer.

Maroniverkäufer in der adventlichen Innenstadt. | Bild: 8/BA Schlesiger 1967 A15_31_1_18 vom 5.12.1967

In der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwirbt ein Kaufmann Faber das Gebäude und eröffnet hier ein Textilgeschäft, das 1899 an Carl Schöpf und seinen Geschäftspartner übergeht.

Eine lange Tradition des Modehauses beginnt

Schöpf und Bopp heißt die Firma, die am 15. Februar 1899 hier in dem Gebäude am Marktplatz ihre Türen öffnet. Drei Jahre später wird Carl Schöpf alleiniger Geschäftsführer und damit beginnt eine lange Tradition des Bekleidungshauses. Das Geschäft nimmt einen solchen schnellen Aufschwung, dass die vorhandenen Räume nicht mehr ausreichen.

Modenschau über die Herbst- und Winterkollektion 1981/82 in der Schwarzwaldhalle. | Bild: 8/BA Schlesiger 1981 A_42_130_2_33 vom 2.10.1981

Die Firma erwirbt die anstoßenden Häuser in der Karl-Friedrichstraße und an der Kaiserstraße und erweitert mit ihnen das alte Gebäude. Carl Schöpf stirbt 1930 im Alter von 60 Jahren, nachdem er das Geschäft zu einem der bedeutendsten Modehäuser in Karlsruhe gemacht hat und seine drei Neffen Carl, Julius Schöpf und Julius Geiger übernehmen den Betrieb.

Karlsruhe Historischer Schatz in Durlach: Stefan Blinn ist der "Herr der Kutschen" Das könnte Sie auch interessieren

"Vollkommen ohne fremde Unterstützung, lediglich durch eigene Kraft, hat Schöpf ein Kaufhaus von bedeutendem Ruf und Umfang gegründet und geschaffen", schreibt das Karlsruher Tagblatt am 25. November 1930 – Schöpf war weit über Karlsruhe hinaus für seinen Fleiß und Talent bekannt und hochgeschätzt.

Marktplatz wird im Zweiten Weltkrieg zerstört

Im Zweiten Weltkrieg ist Karlsruhe Ziel zahlreicher Luftangriffe und am 27. September 1944 wird der Marktplatz zerstört. Kirche, Rathaus und das Gebäude der Firma Carl Schöpf fallen den Bomben zum Opfer. Nach einer kurzen Unterbrechung kann der Geschäftsbetrieb jedoch provisorisch im Wohnhaus von Carl Schöpf in der Riefstahlstraße wieder aufgenommen werden.

Umgestaltung des Marktplatzes mit Verlegung der Taxistände. Modehaus Schöpf im Hintergrund. | Bild: 8/BA Schlesiger 1972 A24_142_2_2 vom 21.11.1972

Die Firma plant natürlich, das Geschäft sobald als möglich wieder an seiner guten Lage am Marktplatz weiterzuführen. Regierungsbaumeister Bruno Laurson wird mit der Planung und Durchführung des Wiederaufbaus beauftragt, aber die Firma bekommt erst im März 1949 die endgültige Baugenehmigung. Grund dafür ist, dass der Marktplatzbezirk unter Denkmalschutz steht.

Karlsruhe Zollamt, Gefängnis und Ritterlager: Die bewegte Geschichte des Basler Tors in Durlach Das könnte Sie auch interessieren

Zuerst muss die Stadt über die Form des Wiederaufbaus entscheiden. Der Weinbrennerstil am Marktplatz musste eingehalten werden – so darf von der Höhe der Stockwerke und der Gliederung der Fassade nicht abgewichen werden. Aber diese klassische Bauweise muss auch mit den Anforderungen der Neuzeit vereint werden, was dem Architekten auch gelingt.

Das Schöpf-Gebäude wird wiederaufgebaut

Das Modehaus Carl Schöpf, im Weinbrennerstil wiederaufgebaut, öffnet am 15. Februar 1950, auf den Tag genau 51 Jahre nach seiner Gründung 1899, seine Türen. Das Grundstück von zirka 1.000 Quadratmetern besteht aus einem kompletten Kellergeschoß und zwei neuen Obergeschossen, die später um zwei weitere Geschosse erweitert werden sollen.

Skizzen des Hauses vor und nach dem Umbau. | Bild: BNN, 14. Februar 1950

Im Erdgeschoß befinden sich die Abteilungen für Herren- und Jungenmode und Wäsche. Im oberen Stockwerk findet man die Abteilungen für Damen und Mädchenkleidung, die Schneiderei und die Büroräume. Auf einen Teil des Erdgeschoßraumes wird verzichtet, um eine neue Passage vor den Schaufenstern zu errichten. Die entstehende Passage hat eine Länge von 75 Metern.

Karlsruhe Pfaff, Gritzner & Co: Traditionsfirmen in Karlsruhe - Die historische Serie im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Inhaber Carl Schöpf beschäftigt sich auch sehr lange mit dem Thema der Beleuchtung und kommt zum Schluss, dass eine Fluoreszenzbeleuchtung auf dem neuesten Stand der Technik am besten zu dem neuen Geschäft passt und in den großflächigen Räumen die größte Wirkung erzielt.

Werbung | Bild: Badische Presse, 11. März 1934

Bei der Eröffnung des neuen Modehauses scherzt Oberbürgermeister Töpper, dass Schöpf das Wettrennen zum Wiederaufbau am Marktplatz gewonnen hat. "Wenn die beiden anderen Stockwerke draufsitzen, dann wird sich der alte Weinbrenner im Himmel wieder freuen können", sagt er.

Heute gehört das Modehaus dem Diakonischen Werk Karlsruhe

Im Jahr 1980 übernimmt Melitta Büchner-Schöpf die Leitung des Geschäfts nach dem Tod ihres Vaters Carl Schöpf und 1994 werden das Erdgeschoß und die Eingangspassage umfangreich modernisiert. Das Erdgeschoß wird in diesem Jahrhundert noch zweimal erweitert – im Jahr 2000 nach dem großen Schöpf Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen und im Jahr 2006 in der Fest- und Brautmodenabteilung.

Karlsruhe Der Landgraben in Karlsruhe: Europas zweitgrößtes Kanalsystem nach Paris Das könnte Sie auch interessieren

Büchner-Schöpf ist letztes Jahr gestorben und seit 2022 gehört das Modehaus Carl Schöpf durch Erbschaft dem Diakonischen Werk Karlsruhe.