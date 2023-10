Soeben brütete noch die Spätsommerhitze, jetzt wird in den Wohnungen bereits die Heizung hochgedreht. Da könnte man doch mal über Glühwein nachdenken oder? Wie gut, dass es da die Weihnachtsmärkte gibt. Doch nicht nur in Karlsruhe wird's besinnlich!

Weihnachtsmarkt in Karlsruhe, Durlach und anderen Karlsruher Stadtteilen

Klar, die Heimat kommt zuerst! Aber es muss nicht immer der große Christkindlesmarkt in der Innenstadt sein. Denn in Durlach warten gleich zwei weitere Weihnachtsmärkte auf euch! Zum einen der Mittelaltermarkt am Schlossplatz zum anderen der wohl "kleinste Weihnachtsmarkt von Karlsruhe" auf dem Turmberg. Darüber hinaus bieten diverse Stadtteile ebenfalls einen Weihnachtsmarkt im Kleinformat an. Ein Blick in die Karlsruher Übersicht lohnt bestimmt.

Karlsruhe Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Von Christkindlesmarkt bis Winterzauber - Eine Übersicht Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg: Außergewöhnlich schön!

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht oder ein Barockmarkt in Ludwigsburg. Schonmal gehört? Wenn nicht, dann wird es aber höchste Zeit! Denn diese zwei Weihnachtsmärkte gehören wohl zu den Schönsten in Baden-Württemberg. Doch aufgepasst, die schöne Kulisse kostet manchmal Eintritt! Was ihr zu den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg wissen müsst, erfahrt ihr durch Klick auf den angefügten Artikel.

Karlsruhe Urlaub vor der Haustür: 5 einzigartige Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtsmärkte Rheinland-Pfalz: Mehr als nur Glühwein und Schlemmen!

Nase voll von badischen Weihnachtsmärkten? Wie wärs denn mit einem Besuch beim Nachbarn? In Rheinland-Pfalz gibt es viele schöne Weihnachtsmärkte zu entdecken. Der Vorteil: Einige davon haben sogar bis in den Januar hinein geöffnet - wer also nach Heiligabend noch besinnlich ist, sollte es mal dort versuchen. Mehr Infos gibt's in der Weihnachtsmarkt-Übersicht von Rheinland-Pfalz.

Karlsruhe Urlaub vor der Haustür: 5 besondere Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz Das könnte Sie auch interessieren

Der Artikel wird fortführend aktualisiert und ergänzt. Dasselbe gilt für verlinkte Artikel.