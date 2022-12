Mit dem 24. Dezember geht die Ära der meisten Weihnachtsmärkte in diesem Jahr zu Ende. Der Karlsruher Weihnachtsmarkt schloss bereits am 23. Dezember, um 21 Uhr, seine Pforten. Auch das Kinderland St. Stephan zieht mit. In Durlach ist der mittelalterliche Weihnachtsmarkt schon seit dem 21. Dezember vorbei.

Wer auch nach den Feiertagen noch nicht genug von Glühwein und anderen Leckereien hat, kann sein persönliches Weihnachtsfeeling auch zwischen den Jahren aufrechterhalten - teilweise sogar bis ins Jahr 2023 hinein.

Anders auf dem Turmberg (6 Kilometer von Karlsruhe entfernt)

Man muss nicht weit aus der Stadt hinausfahren - das Durlacher Hofbistro über den Dächern der Fächerstadt hat auch nach den Feiertagen geöffnet und lädt zu Glühwein, Heißgetränken und Snacks ein. Hier kann man den Ausblick auf Karlsruhe in gemütlicher Atmosphäre entspannt genießen.

Öffnungszeiten:

Montags und dienstags, 16 bis 22 Uhr

Mittwochs bis donnerstags, 12 bis 22 Uhr

Anfahrt: Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe-Durlach.

Mit dem Auto kann man direkt auf den Turmberg hochfahren, mit dem ÖPNV nimmt man die Tram 1 nach Durlach, Endhaltestelle: Turmberg. Von hier aus läuft man danach noch eine knappe viertel Stunde bergaufwärts.

Ettlinger Sternlesmarkt (8 Kilometer von Karlsruhe entfernt)

Ebenfalls ganz in der Nähe lädt der Sternlesmarkt in der Ettlinger Altstadt noch ein paar Tage nach Weihnachten zum flanieren und verweilen ein. Geöffnet ist bis zum 28. Dezember. Die Stände sind dieses Jahr auf dem Marktplatz, dem Erwin-Vetter-Platz, im Stadtgarten und im oberen Teil der Leopoldstraße aufgebaut.

Öffnungszeiten:

Täglich von 11 bis 21 Uhr

Anfahrt: Man kann sein Auto entweder im Sparkassenparkhaus Zentrum/Schloss (Einfahrt: Neuer Markt) oder im Parkhaus Zentrum/Stadtbahnhof (Einfahrt: Schöllbronner Straße) abstellen. Mit der Bahn nimmt man die S1/S11 und kann an den Stationen Ettlingen Stadt oder Ettlingen Erbprinz/Schloss aussteigen.

Christkindelsmarkt Baden-Baden (44 Kilometer von Karlsruhe entfernt)

Vor dem Baden-Badener Kurhaus kann man sich noch bis zum 6. Januar 2023 winterlich verzaubern lassen und auch Live-Programm genießen. Glühwein gibt es dort natürlich auch!

Öffnungszeiten:

Täglich von 11 bis 21 Uhr

31. Dezember, 11 bis 15 Uhr

Neujahr, 13 bis 21 Uhr

Anfahrt: Kaiserallee 1, 76530 Baden-Baden.

Mit dem Auto über die A5 südwärts nach Baden-Baden, Fahrtzeit zirka 40 Minuten. TIPP: Bei Nutzung der P&R Parkplätze im Parkhaus Cineplex haben bis zu 5 Personen pro Parkticket freie Fahrt mit der Linie 205 in die Innenstadt. Mit dem öffentlichen Nahverkehr kann man vom Hauptbahnhof aus einen Regionalzug nehmen, diese brauchen zirka 20 Minuten nach Baden-Baden. Dort geht es vom Bahnhof aus mit dem Linienbus noch einmal gute zehn Minuten weiter bis in die Innenstadt. Haltestelle: Leopoldplatz/Luisenstraße.

Weihnachtsmarkt Speyer (52 Kilometer von Karlsruhe entfernt)

Eine ähnliche Distanz zu Karlsruhe hat die gemütliche Kleinstadt Speyer auf der pfälzischen Seite des Rheins. Hier findet der Weihnachts- und Neujahrsmarkt noch bis zum 8. Januar 2023 statt und bietet so noch lang genug die Möglichkeit auf Glühwein, Crêpe und Co.

Öffnungszeiten:

Täglich von 11 bis 21 Uhr

31. Dezember,11 bis 15 Uhr

Neujahr, 13 bis 21 Uhr

Anfahrt: Maximilianstraße, 67346 Speyer

Der Weihnachtsmarkt in Speyer ist über die B10/Rheinbrücke und anschließend über die B9 zu erreichen. Fahrzeit zirka 50 Minuten. Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist man ebenfalls ungefähr eine Stunde unterwegs, es kommen mehrfach in der Stunde S- oder Regionalbahnen. Vom Karlsruher Hauptbahnhof fährt der RE4 in Richtung Mainz nach Speyer. Ebenso die S3.

Stadtwerke Winterzeit (Direkt im Stadtzentrum!)

Auch ganz bequem in der Karlsruhe Innenstadt geht das bunte Weihnachtstreiben noch bis zum 8. Januar 2023 weiter: Mit der Rollschuhbahn "Winterzeit" direkt am Karlsruher Schloss. Das angrenzende Winterdorf versorgt Durstige und Hungrige in ihren liebevoll geschmückten Holzhütten weiterhin mit allerlei Winter-Köstlichkeit en.

Öffnungszeiten:

Täglich von 10 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag bis 22 Uhr (ausgenommen 6. Januar)

31. Dezember, 10 bis 1 Uhr

Neujahr, 14 bis 21 Uhr

Anfahrt: ganz fix mit dem PKW ins Parkhaus am ganz fix mit dem PKW ins Parkhaus am Schloss oder mit der Bahn an den Marktplatz.