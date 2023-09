Wer sich gefragt hat, warum die Pyramide auf dem Marktplatz in Karlsruhe wieder hinter Bauzäunen steht: Seit dem 11. September arbeitet die Stadt Karlsruhe an der Sichtbarmachung der historischen Konkordienkirche. Wie das Vorhaben läuft, darüber informieren die Verantwortlich an einem Pressegespräch am Dienstag, 19. September: Dieser Artikel wird dann entsprechend aktualisiert.

Wo stand die Konkordienkirche?

Die Kirche, welche bereits 1807 aus dem Stadtbild verschwand, befand sich am südlichen Ende des Marktplatzes - dort wo heute die Pyramide steht.

Reste der Konkordienkirche 2013. | Bild: (ps)

Wie soll sie jetzt sichtbar werden?

Der neue Bodenbelag auf dem Marktplatz weise seine eigene Symmetrie auf, so heißt es in Unterlagen zum Planungssauschuss 2022, diese wolle man nicht stören. Die Stadt möchte daher einen "zurückhaltenden Umgang bei der gestalterischen Einbindung".

Man entschied sich für eine Bearbeitung der Oberfläche: Die bereits verlegten Granit-Platten sollen strukturiert - sprich: gefräst werden. Mit einem rund 60 Zentimeter breiten Zierband in Kleeblatt-Form. Mehrere Steinmetze testeten Verfahren - eines konnte die Stadt überzeugen. Das Vorhaben wird damals mit knapp 35.000 Euro veranschlagt.

Was geschieht mit den gefundenen Überresten?

2013 und 2014 wurden Überreste der Kirche ausgehoben - doch diese sollen nicht auf dem Marktplatz ausgestellt werden. 2015 heißt es dazu von der Stadt: Man wolle die Überreste im Rahmen eines musealen Konzepts in der Haltestelle Marktplatz ausstellen.

Karlsruhe In Karls Grab gebuddelt: Wird der Marktplatz zum Museum? Das könnte Sie auch interessieren

Warum ist sie wichtig - die Geschichte zur Kirche

In voller Pracht stand die Konkordienkirche 1722 bis 1807 - dann fiel sie einer Baumaßnahme zum Opfer. Die Stadt wurde erweitert und der Marktplatz vergrößert. Die lutheranische Kirche mit dem kleeblattförmigen Grundriss musste weichen.

"In der Gruft unter der Konkordienkirche war aber seit 1738 der Stadtgründer, Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, beigesetzt",so Stadtarchivleiter Volker Steck 2014, "ihn wollte man nicht umbetten. Also wurde nach dem Abriss der Konkordienkirche provisorisch eine Holzabdeckung in Pyramidenform über der Gruft errichtet." Diese Pyramide steht bis heute.