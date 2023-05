Die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz ist eingerüstet: Mit weißem Sichtschutz abgedeckte Bauzäune verdecken aktuell das Karlsruher Wahrzeichen auf dem Marktplatz. Die Folge-Bauarbeiten der Kombilösung haben das Denkmal beschädigt. Seit Anfang Mai wird das Wahrzeichen restauriert.

Dahinter wird an den Sandsteinen des Denkmals am Karlsruher Marktplatz gearbeitet.

Die Pyramide selbst umgibt ein weiteres Baugerüst.

Seit Anfang Mai ist die Grabstätte von Stadtgründer Karl Wilhelm erneut eine Baustelle. Was ist passiert?

Arbeiten an der Kombilösung hatten das Denkmal beschädigt: Im Zuge des Stadtbahntunnel-Baus, welcher auch unterhalb des Marktplatzes verläuft, wurde die Marktplatz-Oberfläche nach Vollendung des Tunnels neu gestaltet.

Die Pyramide wurde für die Bauarbeiten der Kombilösung fünf Jahre lang eingerüstet - um sie zu schützen.

2018 wurde sie feierlich im Rahmen eines Stadtfests enthüllt.

Sie wieder zu sehen, um dann ab Frühjahr 2019 erneut hinter Bauzäunen zu verschwinden.

Im Oktober 2020 war es vollbracht: Der neue Marktplatz war nach insgesamt sieben Jahren endlich baustellenfrei!

Doch die Bauarbeiten sollten nicht spurlos an der neu restaurierten Pyramide vorbeigehen: Rüttelarbeiten am neuen Pflasterbelag lösten teilweise die Fugen zwischen den Standsteinen, heißt es von der Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de. Die Schäden wurden bereits nach Ende der Bauarbeiten festgestellt - als der Marktplatz im Oktober 2018 wieder in Betrieb genommen wurde. "Die Planungen der Maßnahmen laufen seitdem", so die Stadtverwaltung.

Die aktuellen Bauarbeiten an der neuen Kaiserstraße auf Höhe des Marktplatzes sollen die Pyramide nicht tangieren: Die Stadt Karlsruhe erwartet keine Auswirkungen oder weitere Schäden.

Sofern das Wetter stimmt, sollen die Bauarbeiten an der Pyramide Ende Juni abgeschlossen sein: Dann ist das Karlsruher Wahrzeichen wieder vollständig und restauriert zu sehen.