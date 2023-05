Seit Montag, 17. April wird dort gebuddelt, gehämmert und gebohrt: Die Karlsruher Kaiserstraße. ka-news.de schaut regelmäßig in der Innenstadt vorbei und zeigt den aktuellen Stand der Baustelle in Bildern.

Bild: Corina Bohner

Direkt gegenüber der Karlsruher Pyramide erstreckt sich noch immer ein riesiges Baufeld. Doch der Turm aus Bau-Material ist inzwischen kleiner geworden und auch Gleise sind nur noch vereinzelt zu sehen.

Bild: Corina Bohner

Die Hälfte scheint geschafft. Auf einer Seite der Baustelle wird bereits neues Pflaster verlegt. Und der Schein trügt nicht: Laut Newsletter des Tiefbauamts der Stadt Karlsruhe lege man mit den Arbeiten in der Kaiserstraße sogar vor dem Zeitplan. So sei die Verlegung der Pflastersteine ursprünglich erst um Pfingsten geplant gewesen.

Bild: Elena Sausen

"Die Baustelle wird aber noch ein ganz kleines bisschen bleiben. Wir verlegen nämlich gerade auch noch Abwasserrohre", sagt einer der Bauarbeiter am Dienstagmittag, 23. Mai, gegenüber ka-news.de. Eines dieser grünen Abwasserrohre liegt am Bauzaun. Ziel der Projektbeteiligten sei es bis zum Jahreswechsel die Kaiserstraße im gesamten Marktplatzbereich fertiggestellt fertigzustellen.

Bild: Corina Bohner

Doch nicht nur auf Höhe des Marktplatzes ist die Umgestaltung der Kaiserstraße weiter in vollem Gange. Auch ein paar Meter weiter in Richtung Europaplatz wird gearbeitet.

Bild: Elena Sausen

An der Ecke zur Ritterstraße ist man schon etwas weiter. "Die Verlegung der neuen Gas- und Wasserleitungen auf Höhe der Ritterstraße ist abgeschlossen", gibt das Tiefbauamt in seinem regelmäßigen Newsletter bekannt. Wo vor kurzem noch tiefe Grabungen und ein riesiges Baufeld zu sehen war, erinnert nur noch Teer an die Arbeiten der vorherigen Wochen.

Bild: Elena Sausen

"Der Abschnitt ist erledigt. Jetzt rückt die Baustelle weiter auf die nördliche Seite der Ritterstraße", teilt ein Bauarbeiter auf Nachfrage von ka-news.de mit.