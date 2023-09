Ein bisschen Nostalgie gefällig? Hier könnt ihr die ehemalige Ansagen-Sprecherin der Karlsruher Straßenbahnen im Original hören:

Dorothee Roth hat im Rahmen der Vorstellung des neuen Museumsguides für den Verein "Treffpunkt SchienennahverkehrKarlsruhe" (TSNV) persönlich eine Ansage gesprochen. Der Verein restauriert und erhält historische Straßenbahnen.

Zuletzt konnten die alten Karlsruher Bahnen am 16. September in der Tullastraße besichtigt werden: Am "Tag der Schiene" öffnete der Verein die Türen zu seinem historischen Depot. Wer es verpasst hat, unser Fotograf war vor Ort: Alle Bilder zum September-Event gibt es hier.

Bild: Paul Needham

Rund 30 Jahre prägte die Stimme von Roth den Karlsruher Nahverkehr. Bei jeder Haltestelle ertönte ihre Ansage vom Band.

Breitraumzug vor der Pyramide. | Bild: TSNV.de

2010 folgte die Radiomoderatorin Anneta Politi als "Karlsruher Bahnstimme" - sie ist es bis heute. Der Stimmwechsel gefiel damals übrigens nicht allen Fahrgästen.

