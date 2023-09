Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Paul Needham

Von der Gegenwart in die Vergangenheit und Zukunft des Karlsruher Schienenverkehrs: Beim "Tag der Schiene" war diese Zeitreise am Samstag, 16. September 2023, möglich. Neben Fahrten mit historischen Bahnen konnten die Besucher auch Einblicke in den Alltag des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) gewinnen. Alle Bilder gibt's hier.

