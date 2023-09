Auch in diesem Jahr feiert die Bahnbranche in Deutschland wieder den "Tag der Schiene". Nach einer erfolgreichen Premiere in 2022 sollen so am 16. September erneut Einblicke hinter die Kulissen des Bahnverkehrs geboten werden. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ist mit von der Partie.

Wann findet der "Tag der Schiene" statt?

Am Samstag, 16. September, von 10 bis 18 Uhr.

Wo findet die Veranstaltung in Karlsruhe statt?

Im Kundenzentrum des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) im "TuDu" (Durlacher Allee 71).

Im benachbarten "Historischen Depot" nimmt der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) die Besucherinnen in Empfang.

Was wird am "Tag der Schiene" geboten?

Der TSNV bietet eine Zeitreise in die Welt des Karlsruher Schienenverkehrs. Neben Führungen werden auch Fahrten mit einer historischen Bahn zwischen der Tullastraße und dem Karlsruher Hauptbahnhof angeboten.

Die AVG verspricht einen "bunten Mix aus Informations- und Serviceangeboten", heißt es in einer Pressemitteilung. Unter anderem soll die Entstehungsgeschichte des "Karlsruher Modells" als renommiertes Nahverkehrskonzept, sowie das Projekt "regioKArgo" (Verlagerung von Lieferverkehr auf die Schienen) beleuchtet werden.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bietet in seiner interaktiven Erlebniswelt einen Einblick in den Alltag des KVV. Für die Kleinen gibt es die Möglichkeit, sich mit Pauly, dem KVV-Maskottchen fotografieren zu lassen.

Im Kundenzentrum soll es außerdem persönliche Beratungen zu Tarifprodukten geben. Bei einem Gewinnspiel kann man ein Deutschlandticket für ein ganzes Jahr gewinnen.