Insgesamt 148 Automaten werden es laut AVG sein, die dann im einheitlich gelb-weißen Landesdesign der Mobilitätsdachmarke "bwegt" aufgestellt werden. Zudem werden aber auch an einigen Haltestellen, wie etwa in Untergrombach, zusätzliche Automaten aufgebaut. Bis zum großen Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll der Aufbau der neuen Automaten abgeschlossen sein.

Wie die AVG weiter mitteilt, dauere der Austausch eines stationären Fahrschein-Automaten in der Regel nicht länger als 24 Stunden. Während der Installation eines neuen Automaten sei der Kauf eines Fahrscheins an dem Gerät nicht möglich. "Fahrgäste können bei einer möglichen Fahrschein-Kontrolle in der Bahn - wie schon jetzt im Falle einer Automaten-Störung - das Prüfpersonal unter Angabe des Automatenstandorts oder der Automatennummer - auf den Ausfall hinweisen", so die AVG.

Fahrscheinkauf kurzfristig nicht vollumfänglich möglich

Außerdem weißt die AVG daraufhin, dass nach der erfolgreichen Installation eines neuen Automaten kurzfristig kein vollumfänglicher Fahrscheinkaufmöglich sei, da das Gerät für den Bargeldkauf standardmäßig noch mit Wechselgeld bestückt werden müsse. "Das passiert in der Regel auch innerhalb eines Tages", so die AVG weiter. In der Zwischenzeit können Fahrscheine bargeldlos per EC- oder Kreditkarte und passend mit Bargeld erworben werden. Ein Barkauf mit Wechselgeld ist erst anschließend wieder möglich.

Größere und hellere Bildschirme sollen für mehr Komfort sorgen

Das Fahrkartensortiment sowie die Menüführung werden dabei identisch wie die Vorgängermodelle sein. "Gleichzeitig bringen sie aber auch eine Reihe von Verbesserungen für die Kund*innen der AVG mit sich: Die 15-Zoll großen Displays sind deutlich heller und bieten auch bei direkter Sonneneinstrahlung einen guten Kontrast- dies erhöht die Lesbarkeit des Menüs und den Komfort beim Ticketkauf", so die AVG.

Vorgabe des Landes Baden-Württemberg umgesetzt

Mit dem Aufstellen der neuen Automaten setzt die AVG eine Vorgabe des Landes Baden-Württemberg im neuen AVG Verkehrsvertrag für das Netz 7a um. Als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr möchte das Land den Fahrgästen auf möglichst allen ÖPNV-Eisenbahnstrecken im Land einheitlich aussehenden Fahrkartenautomaten mit vergleichbarem Funktionsumfang anbieten. Im Netz 7a betrifft dies die Strecken der AVG-Linien S31/S32, S4, S5 (nur Streckenabschnitte in Baden-Württemberg), S6, S7/71 und S8/S81.