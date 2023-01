Karlsruhe vor 31 Minuten

Neue Bahn-Ansagen: Fahrgäste sollen sich am Marktplatz jetzt besser zurechtfinden

In den Karlsruher Bahnen gibt es seit Dienstag eine neue Durchsagen am Marktplatz: Sie gibt an, an welcher Haltestelle der Zug genau hält - ob unterhalb der "Pyramide" oder in der "Kaiserstraße". Bislang gab es diesen Zusatz nur als Schriftzug, jedoch nicht als Ansage.