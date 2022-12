von (pm/jeg)

Am 11. Dezember 2021 rollten die ersten Bahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unterirdisch durch die Innenstadt. Zeitgleich wurde auch die neue Bahntrasse in der Kriegsstraße für den Tramverkehr freigegeben.

Ungestörter Bahnbetrieb

Knapp ein Jahr später zieht Alexander Pischon, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), eine positive Bilanz: "Der Stadtbahntunnel hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Der öffentliche Nahverkehr in Karlsruhe ist dadurch deutlich leistungsstärker geworden."

Alexander Pischon, Geschäftsführer der AVG, VBK, KASIG und des KVV | Bild: christian ernst

Dank des Tunnels sei der Bahnbetrieb nun weitestgehend frei von äußeren Störfaktoren, erklärt Pischon. Veranstaltungen oder ein erhöhtes Verkehrsaufkommen wirken sich nicht länger auf die Stadtbahnen aus.

"Der Schienenverkehr in den beiden Tunnelröhren läuft sehr stabil und zuverlässig", meint der VBK Chef. Schon jetzt zeige sich die positive Entwicklung der ÖPNV in der Fächerstadt durch die Kombilösung.

Marktplatz: Besonders kritisch

Dafür, dass alles glatt läuft, sorgen die rund 220 Technikräume, 13 elektrische Weichen, 60 Signalanlagen, 58 Fahrtreppen, 22 Aufzüge und circa 850 Brandmelder, teilt Pischon der Presse mit.

Besonders kritisch sei das Gleisdreieck unter dem Marktplatz inspiziert und geplant worden. Bisher halte der Bereich den hohen Anforderungen an die Technik stand, meint der Chef der VBK. "Rund 1 200 Bahnen passieren diesen Streckenabschnitt pro Tag. Bisher ist die Leistungsfähigkeit des Gleisdreiecks sehr zufriedenstellend."

Noch gibt es Fehler

Die positive Bilanz werde durch die aufgetretenen "Kinderkrankheiten" kaum getrübt, erklärt Pischon. Schließlich seien diese sukzessive behandelt worden - oder werden es noch.

"Derzeit arbeiten die VBK unter anderem an einer Optimierung des Beschilderungskonzepts, in engem Kontakt zu den verschiedenen Fahrgastgruppen", so die Verkehrsbetriebe. Ebenso werde an den Durchsagen und der Betriebsstabilität der digitalen Fahrplan-Anzeigern nachgebessert.

Tunnel gibt Sicherheit

Im Bereich Sicherheit sind die Verkehrsbetriebe zufrieden. Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer der VBK: "Die rund acht Meter hohen, lichtdurchfluteten Bahnsteighallen an den sieben Tunnelhaltestellen sorgen für ein völliges neues Raumgefühl und ein positives Sicherheitsempfinden der Fahrgäste – gerade in der dunklen Jahreszeit."

Lichtdurchflutete Bahnsteighallen sollen für ein positives Sicherheitsempfinden sorgen. | Bild: Jeremy Gob

Außerdem sorgten 178 Kameras, die jeden Winkel des rund 3,6 Kilometer langen Tunnels im Blick haben, für einen sicheren Betrieb, erklärt Höglmeier. "Hinzu kommt der Einsatz von Sicherheitspersonal in einem Drei-Schicht-Betrieb bei. Mehr als 20 000 Arbeitsstunden wurden bereits durch die Security-Teams geleistet."

Unterm Strich sehen die VBK nach einem Jahr Laufzeit eine erhebliche Verbesserung für den öffentlichen Nahverkehr und ein wichtiges Zeichen für eine nachhaltige Verkehrswende, so die VBK in einer Mitteilung an die Presse. Trotz "Kinderkrankheiten" könne sich der Stadtbahntunnel also durchaus sehen lassen.