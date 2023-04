Wie der Bernhardusplatz in Zukunft aussehen soll, wurde während eines Austauschs zwischen Bürgervereinen und Stadtverwaltung im Jahr 2019 beschlossen. Doch seit der Inbetriebnahme der Kombilösung im Dezember 2020 tut sich dort nicht wirklich viel.

Wann geht die Umgestaltung los?

Zuletzt hatte die Redaktion von ka-news.de im Mai 2022 bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Der Grund: Auf dem Areal türmten sich selbst nach zwei Jahren immer noch die Baucontainer in die Höhe. Die Antwort: Die Container werden noch genutzt.

Der Containerturm im Mai 2022 (Archivbild) | Bild: Lars Notararigo

Tatsächlich sind die Container mittlerweile verschwunden. Doch, dass hier einmal ein "grüner Ort der Erholung" werden soll, ist bei der Asphaltlandschaft schwer vorstellbar. Wurde der Platz etwa vergessen?

Nein, heißt da die Antwort seitens der Stadt. "Der Baubeginn wird für Herbst 2023 geplant. Die Bauzeit beträgt etwa zwei Jahre", heißt auf Nachfrage der Redaktion. Wie bereits beim Marktplatz und der Kaiserstraße, ist der Entwurf der Firma Mettler bei den Baumaßnahmen federführend.

So könnte der Bernhardusplatz nach Ende der Kombilösung aussehen (Stand: Oktober 2019) | Bild: Mettler Landschaftsarchitektur

So soll Bernhardusplatz mal aussehen:

Markt vor der Kirche

Öffentliches WC

Grüner Platz mit vielen Blumen zum Erhohlen

Anzahl Fahrradstellplätze erhöhen

Planungsumgriff bis zur Bernhardstraße erweitern

komfortable Bänke zum Anlehnen

Weichere Formen

kindersicheres Wasserspiel

Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten

Schattige Wäldchen

beruhigter Bereich nördlich der Kirche (Bernhardusplatz) behalten

Übergang Bereich Bernhardstraße/Durlacher Allee

Soweit so gut. Dennoch ist seit dem Beschluss im Jahr 2019 so einiges an Zeit vergangen. Mussten Abstriche gemacht oder Maßnahmen sogar komplett gestrichen werden?

Das ist am Bernhardusplatz geplant

Auf Nachfrage der Redaktion steht fest: die Maßnahmen können wie in den Entwürfen vorgesehen auch so umgesetzt werden. Das geht aus einer E-Mail der Stadtverwaltung hervor. Wie genau das aussehen soll, gibt es hier in der Übersicht.

Markt auf dem Bernhardusplatz: In Kooperation mit dem Marktamt wurde im westlichen Platzbereich - nahe des U-Strab-Zugangs - ein geeigneter Platz für den Markt gefunden. Der Markt wird dort regelmäßig nach dem Umbau stattfinden.

Öffentliche Toilette: Auch ein WC wird auf den Bernhardusplatz kommen. Ein Standort wurde bereits bestimmt und genehmigt. Wo genau? Das schreibt die Stadtverwaltung nicht.

Der Blick auf den Platz, auf dem Wall stehend. | Bild: Theresa Thiem

Grüner Platz: "Der neugestaltete Platz wird sehr stark durch Vegetation geprägt sein. Rasenflächen, die mit Bäumen überstellt werden, werden zum Aufenthalt einladen. Auch in den befestigten Flächen werden Bäume in ausreichend dimensionierte Pflanzgruben gepflanzt. Der neu gestaltete Platz wird den Charakter eines Baumhaines erhalten", heißt es zu diesem Punkt in der E-Mail.

Fahrradstellplätze erhöhen: Zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten sind geplant. Wie viele genau wird nicht weiter erläutert.

Komfortable Bänke / Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten: Die Rasenbeete sollen komfortable Einfassungsbeete aus Kunststein enthalten, die die Bürger zum Sitzen einladen sollen. Außerdem werden um zahlreiche Bäume Rundbänke mit Holzauflagen geschaffen. "Es wird eine Vielzahl unterschiedlicher Sitzangebote geben", so die Stadt.

Weichere Formen: Rasenflächen und Rasenbeete werden eine "weichere Formensprache aufweisen", so die Stadt. Auch die Wegführung über den Platz wird nicht axial verlaufen.

Der Bernhardusplatz soll ein grüner Platz werden (Blickrichtung Schule). | Bild: Büro Mettler

Schattige Wäldchen: "Die Grundlage für einen schattigen Platz wird mit der Neupflanzung der Bäume gelegt. Durch den erhaltenen Altbaumbestand wird bereits zu Beginn ein gewisser Schatten gegeben sein. Für die Neupflanzung ist naturgemäß eine gewisse Entwicklungszeit erforderlich", geht aus der E-Mail hervor.

Nördlicher Wall: Der bisherige Damm wird entfernt, um so eine barrierefreie Verbindung zwischen Oststadt und Bernhardusplatz zu erreichen. Radfahrer können so den Wall nicht mehr "zum Schwung holen" nutzen, um auf der gegenüberliegenden Seite über den Platz zu rasen. Damit geht das Hauptanliegen der Bürgervereine, den Radverkehr über den Platz abzubremsen, in Erfüllung.

Apropos Radweg. Auch die Radwegeführung im Süden des Bernhardusplatzes (von Osten kommend Richtung Innenstadt) wurde überarbeitet. Der Radweg wird von der Durlacher Allee in südlicher Richtung am Bernhardusplatz vorbei entlang bis zur Straßenkreuzung führen.