Karlsruhe vor 17 Minuten

Einmal auffüllen bitte! Welche Läden bieten "Re-Use-Geschirr" in Karlsruhe an - und lohnt es sich?

Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Wer seinen Kaffee oder sein Essen zum Mitnehmen haben möchte, kann in Karlsruhe auf verschiedene Mehrwegsysteme zurückgreifen. Aber wie funktioniert das, wer bietet es an und wie praktisch ist dieses Konzept überhaupt?