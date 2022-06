Karlsruhe vor 43 Minuten

AVG bildet Geflüchtete als Lokführer aus: Haben die Zugausfälle in Karlsruhe nun bald ein Ende?

"Aus betrieblichen Gründen fällt dieser Zug leider aus". So oder so ähnlich ist es in den letzten Wochen immer wieder über die Bahn-Anzeigetafeln in Karlsruhe geflackert. Oft wird spekuliert, dass sich hinter dieser Nachricht ein Fahrer-Personalmangel bei den Verkehrsunternehmen des Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) verberge. Aber ist dem auch so? Erst vor wenigen Jahren hatte die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) angekündigt, hierzu an einer Kampagne teilzunehmen, die Flüchtlinge als künftige Lokführer in den Fokus nimmt und ausbildet. Da stellt sich die Frage: Hat die AVG das Thema noch auf dem Schirm? ka-news.de hat bei den Verantwortlichen nachgehakt.