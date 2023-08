In Kalenderwoche 42 - das ist der 16. bis 22. Oktober - wird der Karoline-Luise-Tunnel in Karlsruhe vollgesperrt sein. Schon bei der Eröffnung im Oktober 2022 stand fest, dass der Tunnel für Wartungsarbeiten an den Lüftungsanlagen erneut geschlossen werden muss. Damals war die Rede von mehreren Wochen - inzwischen ist es nur eine.

"Die angedachte Vollsperrung des Karoline-Luise-Tunnels in den Sommerferien findet nicht statt", so die Stadt auf ka-news.de-Nachfrage Anfang August. Aktuell sei geplant, eine Umrüstung im Oktober durchzuführen.

Was ist das Problem?

Nachdem ein Deckenventilator im Mai 2022 innerhalb des Tunnels einen gefährlichen Defekt hatte, musste das Eröffnungsdatum des Karoline-Luise-Tunnels verschoben werden. Damals zerlegte sich ein Ventilator in seine Einzelteile - diese flogen auf der Tunnel-Baustelle umher.

Karlsruhe Wieder Probleme im Karoline-Luise-Tunnel: Warum die Eröffnung sogar erst um Weihnachten stattfinden könnte Das könnte Sie auch interessieren

Das Problem wurde kurzfristig mit Gittern vor den Ventilatoren gelöst. Man wollte die Arbeiten neu ausschreiben und die Problem-Ventilatoren austauschen. Jetzt steht fest: Die Arbeiten fallen geringer aus. Nur eine Woche wird benötigt.

Was wird geändert?

An den Deckenventilatoren werden die Schaufelräder getauscht: So soll eine "höhere Stabilität" und "höhere Sicherheit" erreicht werden, heißt es von der Bauherrin Karlsruher Schienen-InfrastrukturGesellschaft (Kasig) gegenüber ka-news.de. "Das Schutzgitter vor dem Lüfter bleibt bestehen. Mit und ohne Gitter sind die Deckenventilatoren betriebssicher. Der zusätzliche Gitterschutz erhöht die Sicherheit auf ein Maximum", so die Kasig weiter.

Wie teuer ist die Baumaßnahme?

Bei Zahlen ist man bei der Bauherrin weiterhin verschwiegen: Wie teuer die erneuten Bauarbeiten werden, darauf gibt es keine konkrete Antwort. "Da nur Teile der Deckenventilatoren getauscht werden hält sich der Aufwand in Grenzen, die Kosten sind vom bereits bestehenden Budget abgedeckt", so die Stadt Karlsruhe.

Tunnelsperrung im Juni | Bild: Corina Bohner

Der Auto-Tunnel ist Teil der Karlsruher Kombilösung: Stadtbahntunnel unter der Kaiserstraße sowie der Karoline-Luise-Tunnel unter der Kriegsstraße kosten rund 1,5 Milliarden Euro. Ein Großteil der Kosten konnte von Land und Bund übernommen werden - um die 300 Millionen muss Karlsruhe aus dem eigenen Haushalt stemmen.

Weitere Bauarbeiten unter Vollsperrung - aber in den Nächten

Direkt nach der Vollsperrung sind weitere Arbeiten am Tunnel geplant: In Kalenderwoche 43 - das ist der 23. bis 29. Oktober - finden Revisionsarbeiten statt. Hierzu wird der Tunnel in den Nächsten vollgesperrt.

Weitere Details zu den Arbeiten und Vollsperrungen will die Stadt Karlsruhe noch rechtzeitig bekanntgeben.