Die Nachricht raste im Mai durch die ganze Region und stieß auf Enttäuschung und Empörung: Nachdem ein Deckenventilator innerhalb des Tunnels einen gefährlichen Defekt hatte, musste das Eröffnungsdatum des Karoline-Luise-Tunnels in der Kriegsstraße noch weiter nach hinten verschoben werden. Auf die Frage, wann der Tunnel denn nun Karlsruhes Verkehrsfluss ergänzt, konnte Oberbürgermeister Frank Mentrup lange Zeit keine konkrete Antwort geben.

Eine Entlüftungsanlage des Karoline-Luise-Tunnels. | Bild: Thomas Riedel

Bis heute: In einer Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe zeigte sich Mentrup optimistisch, dass der Tunnel noch in diesem Herbst für Autofahrer offen stehen könnte: "Noch steht das Datum nicht vollends fest, aber nach derzeitigem Stand könnte der Tunnel in der Kalenderwoche 43 geöffnet werden. Ich denke dabei an den 18. oder den 19. Oktober", so der OB.

Die Deckenventilatoren wurden gesichert

Für den Weihnachtsverkehr stehe der Tunnel also schon zur Verfügung. "Wir konnten die Probleme vorerst beheben. Indem die Lüftungsanlagen mit Gittern ausgestattet wurden. So können auch Kleinteile nicht in den Ventilator hinein- oder aus ihm hinausgeschleudert werden", wie Mentrup erklärt.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup. | Bild: Needham|Mohawkvisuals

Allerdings sei diese Sicherheitsmaßnahme kaum eine dauerhafte Lösung. "Wir haben die bisherige Verzögerung zwar durchaus genutzt, um die elektrische Verkabelung und die Signalübermittlung noch weiter zu verbessern, aber wir wollen wirklich gewährleisten, dass ein solcher Zwischenfall wie im Mai sich nie wiederholt", so der OB.

Karoline-Luise-Tunnel wird im Sommer 2023 wieder schließen

Daher bereite die Stadt schon jetzt eine Ausschreibung an verschiedene Herstellerfirmen vor, um neue Modelle für den Karoline-Luise-Tunnel entwickeln zu lassen. "Diese Modelle sollen kleiner und kompakter sein. Dadurch auch leistungsfähiger und vor allem sicherer. Von den Ausschreibungen bis zu den fertigen Entlüftungsanlagen kann es aber noch bis tief ins nächste Jahr andauern", so Mentrup.

Angepeilt seien dafür die Sommerferien 2023, wie der Stadtvater fortfährt: "Um die neuen Deckenventilatoren zu installieren, werden wir den Karoline-Luise-Tunnel im Sommer also voraussichtlich vier bis sechs Wochen schließen müssen." Auch in den nächsten Sommerferien wird die Kriegsstraße also nur oberirdisch zu befahren sein.