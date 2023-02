Karlsruhe vor 44 Minuten

60 kleine Bomben pro Woche in Karlsruhe: So versucht ist das Baufeld an der Stuttgarter Straße

Dass es im Baufeld zwischen der Stuttgarter Straße und dem Bahndamm in Karlsruhe vor alten Kriegsmitteln nur so wimmelt, ist lange bekannt. Das bei den aktuellen Erdarbeiten aber in der Woche zirka 60 Kriegsrelikte zum Vorscheinen kommen, überrascht dann aber schon.