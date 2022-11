Ab 8 Uhr beginnt in Karlsruhe die Evakuierung der Anwohner des Stadtteils Südstadt und das Gebiet um die 500-Kilogramm schwere Bombe wird abgesperrt. Auch die Bahnstrecke der Deutschen Bahn sowie die Südtangente wird zeitweise gesperrt. Welche Straßen betroffen sind:

Karlsruhe Alte Fliegerbombe wird heute entschärft: Südtangente und Bahnverkehr teilweise gesperrt

Live-Ticker Bombenentschärfung

10:12 "Server is unavailable"

Achtung! Die Webseite der Stadt Karlsruhe ist aktuell nicht erreichbar!

10:02 Bahnen und Busse werden ab zirka 13 Uhr umgeleitet

Laut dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) müssen einige Busse und Bahnen ab Mittag umgeleitet werden. Das betrifft folgende Linien:

VBK Buslinien 44 und 47 (Umleitung noch in Planung)

S31 und S32 - Bahnen enden ab 13 / 14 Uhr am Bahnhof Durlach.

S4 und S5 sind nicht betroffen

S7 und S8 fahren bis Karlsruhe Hauptbahnhof. Eine Weiterfahrt in Richtung Durlach ist nicht möglich.

Ebenso kann es im Fernverkehr ab 13 Uhr zu Beeinträchtigungen sowie Zugausfällen kommen.

09:50 Manche Anwohner haben gar nichts mitbekommen

Manche Anwohner haben jedoch am Dienstagmorgen von der Bombenentschärfung gar nichts mitbekommen. So erging es zum Beispiel einer Frau namens Gabi. "Ich wollte zum Betriebsärztlichen Zentrum, aber da stand ich jetzt vor verschlossener Tür. Von einem Bauarbeiter habe ich noch Ärger bekommen, weil ich hintenrum entlanggelaufen bin", sagt sie im Gespräch mit ka-news.de.

09:39 Oststadtkreisel wird nicht vollständig gesperrt

Laut Polizei wird der Oststadtkreisel noch zum größten Teil befahrbar sein. Lediglich die Abfahrt zur Stuttgarter Straße ist gesperrt.

Bild: Thomas Riedel

09:15 Anwohner teils informiert, teils überrascht

Eine weitere Anwohnerin wurde am Morgen von der Sperrung überrascht: "Ich muss jetzt noch ganz schnell was für meine Kleine holen und hoffe, dass ich noch in meine Wohnung darf. Wohin ich danach gehe, weiß ich noch nicht."

Vater Radi hat seine zwei Kinder gerade in den Kindergarten gebracht, als wir ihn auf der Straße treffen: "Ich habe gestern bereits von mehreren Quellen von der Sperrung erfahren. Schwierig war allerdings herauszufinden, ob unsere Straße betroffen ist. Da galt es die Grafik ganz genau anzuschauen, ob wir auch dabei sind. Ich gehe jetzt zur Arbeit - und weiß, dass danach alles in Ordnung ist, wenn ich wiederkomme. Ich habe keine Bedenken."

Radi hat schon gestern über mehrere Quellen von der Evakuierung erfahren. | Bild: Thomas Riedel

09:00 Straßen werden gesperrt

Die ersten Straßen werden abgesperrt. Autofahrer werden umgeleitet. Auch am Oststadtkreisel gibt es die ersten Einschränkungen, wie Passantin Nicole vor Ort erzählt: "Ich wollte zu meiner Firma zur Arbeit und bin am Oststadtkreisel mit dem Auto nicht mehr durchgekommen. Ich habe jetzt hier in der Nähe geparkt und laufe zu Fuß, das ist ja nicht so weit."

Die Polizei evakuiert die Südstadt und sperrt die Straßen. | Bild: Thomas Riedel

08:45 "Hoffe, dass alles gut ist, wenn ich wieder nachhause komme"

"Gestern Abend habe ich von meinem Nachbarn und meiner Freundin, die ebenfalls in der Südstadt wohnt, von der Evakuierung erfahren und war dann völlig verblüfft", erzählt eine Anwohnerin im Gespräch mit ka-news.de, "weil das hat man ja nicht jeden Tag." Auf die Frage, wohin sie jetzt geht, sagt sie schmunzeln: "Zur Arbeit - in der Hoffnung, dass alles gut ist, wenn ich wieder nachhause komme."

Die Polizei sperrt die Straßen im Evakuierungsbereich. | Bild: Thomas Riedel

08:25 Evakuierung beginnt

Die Evakuierung der Anwohner in der östlichen Südstadt hat gegen 8 Uhr begonnen. Die Polizei informiert in den betreffenden Straßen und bittet die Bürger, ihre Wohnungen zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen.