500 Meter um die Fundstelle der 500 Kilogramm schweren Bombe wird evakuiert: Das betrifft östliche Teile des Karlsruher Stadtteils Südstadt. Auch der Straßenverkehr auf der Südtangente wird zeitweise eingeschränkt sein. Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Entschärft wird die Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Welche Straßen werden für Autos gesperrt?

Für die Zeit der Entschärfung wird zudem der Verkehr auf der Südtangente beziehungsweise der B10 unterbrochen. Sie ist die Verbindungsstraße zwischen A5 Ausfahrt Karlsruhe-Mitte und der Rheinbrücke zwischen Baden und der Pfalz. Die Stadt empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Gesperrt wird während der Entschärfung auch der Luftraum über dem Fundort.

Fahren die Bahnen noch?

Im Evakuierungsradius liegen neben dem Wohngebiet auch Gleise der Deutschen Bahn. Die Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Durlach beziehungsweise Mannheim–Basel werden ebenso gesperrt wie die Gleise des Güterbahnhofs. Die Tramlinie 5 ist nicht von der Sperrung betroffen.

Welche Straßen werden evakuiert?

Zur ihrer Sicherheit werden die Anwohner des betroffenen Bereichs der angrenzenden Südstadt evakuiert. Darunter ist auch die städtische Kindertagesstätte Sybelstraße. Die Evakuierung startet am 15. November um 8 Uhr. Bis 13 Uhr sollen alle notwendigen Sperrungen vollzogen sein. Von der Evakuierung betroffen sind folgende Straßen ganz oder teilweise:

Amelie-Baader-Straße

Anna-Lauter-Straße

Augartenstraße

Gervinusstraße

Häusserstraße

Henriette-Obermüller-Straße

Klara-Siebert-Straße

Langenbruchweg

Luisenstraße

Luise-Riegger-Straße

Marie-Juchacz-Straße

Melitta-Schöpf-Straße

Morgenstraße

Rahel-Straus-Straße

Rankestraße

Scherrstraße

Stuttgarter Straße

Südtangente

Sybelstraße

Teile des Cityparks

Teile des Oberwaldes

Zimmerstraße

Die zu evakuierenden Anwohner werden am Dienstag von der Polizei zum Verlassen ihrer Wohnung aufgefordert, so die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Wo sollen die Menschen hin?

Hilfsbedürftige Personen, die ihre Wohnung nicht eigenständig verlassen können, sollen sich bitte beim Bürgertelefon am Dienstag, ab 7 Uhr unter der Rufnummer 0721/133 33 33 melden. Für Evakuierte steht das Pflegeheim "ASB Seniorenresidenz am Park" in der Elisabeth-Großwendt-Straße 6 zur Verfügung.

Wann können die Menschen zurück in die Wohnungen?

Sobald die Fliegerbombe erfolgreich entschärft werden konnte, können die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie lange das dauern wird, ist derzeit noch nicht absehbar. "Die Lage wird durch den Verwaltungsstab in enger Abstimmung mit Polizei, Bundespolizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Feuerwehr nach Abschluss der Entschärfung beendet", heißt es in der entsprechenden Pressemeldung am Montagabend.

Hintergrund

Beim Fundort handelt es sich um eine aktuelle Baustelle an der Stuttgarter Straße: Hier sollen künftig zwei Sportvereine Platz finden: Der TSG Frankonia Platz sowie der TC Grün-Weiß. Dazu wurde 2009 das Gelände von der Stadt Karlsruhe gekauft, die vorhandenen Kleingärten mussten weichen. 2018 wurde klar, dass das Gelände stark Kampfmittel verseucht ist: Denn während des Zweiten Weltkriegs wurde der Güterbahnhof heftig bombardiert. Immer wieder werden daher Blindgänger gefunden. Zuletzt im August 2021. Geplant sind die Bauarbeiten bis 2028.