Wie Pamela Reif Sally Özcan motiviert hat: So hält sie sich jetzt fit

Sally Özcan und Pamela Reif gehören schon seit geraumer Zeit zu den bekanntesten deutschen Influencerinnen: Auf Instagram und YouTube zählen sie jeweils Millionen von Followern und Abonnenten. Doch ihr Erfolg beschränkt sich nicht allein auf die sozialen Medien. Mittlerweile haben sich die beiden Social-Media-Stars auch als Unternehmerinnen etabliert, führen ihre eigenen Firmen und vertreiben erfolgreich verschiedene Produktlinien. Während Sally ihre Community mit kreativen Rezeptideen begeistert, hat Pamela Reif die Fitnesswelt erobert. Doch auch bei der beliebten Koch- und Back-Influencerin spielt Sport eine zentrale Rolle im Alltag. Wie Pamela Reif dazu beigetragen hat, lesen Sie hier.

Sally Özcan: So offen spricht sie mit ihren Fans über ihr Privatleben

Weltweit halten sich Menschen mit den Work-out-Videos von Pamela Reif fit – und das ganz bequem von zu Hause aus. Besonders während der Pandemie, als das öffentliche Leben stillstand und Fitnessstudios geschlossen waren oder nur eingeschränkt genutzt werden konnten, entdeckten viele den YouTube-Kanal der gebürtigen Karlsruherin für sich. Wie kürzlich aus deren eigener Instagram-Story hervorging, gehörte dazu auch Sally Özcan.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Sally nicht nur kreative Koch- und Backvideos, sondern gewährt ihrer Community auch immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. So sprach die Influencerin, die aus dem Landkreis Karlsruhe stammt, etwa offen über die Trennung von ihrem langjährigen Partner Murat und teilt dort regelmäßig ihre Gedanken und Gefühle. Genau diese authentische und transparente Art macht sie für viele ihrer Follower besonders nahbar. Erst vor Kurzem bot sie ihren Fans erneut die Möglichkeit, in einem interaktiven Format Fragen zu stellen – ausgewählte Antworten gab Sally anschließend direkt in ihrer Story.

Das Frage-Format ist auf Instagram äußerst beliebt und wird von vielen Influencern regelmäßig genutzt. Über einen Sticker in der Story können Follower ihre Fragen stellen, die der Star anschließend nach eigener Auswahl beantwortet – meist per Video oder mit kurzen Texten. Auch Sally greift dieses Format immer wieder auf, um ihrer Community ganz persönliche Einblicke zu geben.

Trainiert Sally Özcan mit Pamela Reif?

In der letzten Fragerunde Ende August ging es neben beruflichen Themen und persönlichen Fragen auch um Fitness. Ein Nutzer wollte wissen, wie es Sally gelingt, so schlank zu bleiben und welche Rolle Ernährung und Sport dabei spielen. In ihrer Antwort erklärte die Influencerin, welchen Stellenwert Bewegung in ihrem Alltag hat und wie sie sich selbst fit hält. Dabei wurde deutlich: Pamela Reif war ein entscheidender Anstoß für Sallys sportliche Entwicklung.

Demnach spielte Sport bis vor wenigen Jahren noch keine Rolle im Leben der Koch- und Back-Influencerin: „Ich hab bis vor einigen Jahren gar nichts gemacht“, schrieb Sally in ihrer Antwort. Das änderte sich jedoch, als sie während der Pandemie die Workouts von Pamela Reif für sich entdeckte. Sally markierte die Karlsruher Fitness-Ikone sogar persönlich in ihrer Story. Offenbar weckten die Videos von Reif Sallys sportlichen Ehrgeiz: 2023 war sie Teilnehmerin der beliebten RTL-Show „Let’s Dance“. Heute, so verriet sie in ihrer Story, sei sie „richtig beim Sport hängen geblieben“.

