Saliha Özcan, besser bekannt als „Sally“, zählt zu den erfolgreichsten Koch- und Back-Influencerinnen Deutschlands. Mit über 2260 Videos begeistert sie auf ihrem YouTube-Kanal „Sallys Welt“ – der früher „Sallys Tortenwelt“ hieß – mehr als 2,17 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Auch auf Instagram erzielt sie mit 1,2 Millionen Followern eine beeindruckende Reichweite (Stand: September 2025). Doch Sallys Erfolg geht weit über die sozialen Medien hinaus: Von ihrem Firmensitz „Sallycon Valley“ im badischen Waghäusel aus leitet sie ein stetig wachsendes Unternehmen, das unter anderem ihre eigene Produktlinie vertreibt und die Marke „Sallys Welt“ zu einem echten Lifestyle-Label gemacht hat. Außerdem bringt sie regelmäßig eigene Koch- und Backbücher heraus und hat Gastauftritte im Fernsehen – zuletzt bei Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten.

Sally Özcan steht jedoch nicht allein aufgrund ihrer beruflichen Kompetenz im Rampenlicht – auch Einblicke in ihr Liebes- und Privatleben machen sie immer wieder zum Gesprächsthema in den Medien. So wurde etwa über die Trennung von ihrem langjährigen Partner Murat, mit dem sie zwei Töchter hat, vielfach berichtet, jedoch ging die Wahl-Mannheimerin auch selbst offen mit dem Thema um. In Interviews zeigt sie sich reflektiert und ehrlich, etwa wenn sie über emotionale Herausforderungen oder familiäre Veränderungen spricht. So äußerte sie sich zuletzt auf ihrem Instagram-Account bei einer Fragerunde mit ihren Followern auch zu der Frage, ob sie weitere Kinder haben möchte.

Kinderplanung doch nicht abgeschlossen: Will Back-Influencerin Sally Özcan nochmal schwanger werden?

Eine Fragerunde bei Influencern auf Instagram ist ein interaktives Format, bei dem Follower über den sogenannten Fragen-Sticker in der Story Fragen stellen können – etwa zu Alltag, Beruf, Produkten oder persönlichen Themen. Der Influencer beantwortet ausgewählte Fragen direkt in der Story, oft mit Fotos, Videos oder kurzen Texten. Diese Möglichkeit nutzte Özcan am letzten August-Wochenende und forderte ihre Follower auf, ihr Fragen zu stellen. Bei Details zu einer möglichen neuen Beziehung wahrt Özcan zwar gewisse private Grenzen, doch insgesamt ist sie dafür bekannt, authentisch und nahbar zu kommunizieren. Ihre Offenheit wird von vielen Fans geschätzt und ist wahrscheinlich Teil ihres Erfolgmodells als Influencerin.

Bei der Fragerunde kam unter anderem die Frage auf: „Ist deine Kinderplanung ganz abgeschlossen oder bist du noch unsicher?“. Worauf Sally Özcan recht offen in Textform antwortete, dass sie in den letzten sechs Jahren gesagt hätte, dass diese definitiv abgeschlossen sei – aber nicht, weil sie sich keine Kinder mehr gewünscht hätte, sondern die damalige Partnerschaft, ihre Verantwortung und Verpflichtung es nicht zugelassen hätten. Darüber denke sie mittlerweile anders. Ein Hinweis also, dass die Unternehmerin ein weiteres Kind oder weitere Kinder in ihrer Zukunft nicht ausschließt. Aber alleine oder etwa mit einem neuen Partner?

Fragerunde auf Instagram: Äußert sich Sally Özcan zu einem neuen Partner?

Auch dazu stellte ein Fan eine Frage: „Gibt es einen neuen Mann in deinem Leben, der dich glücklich macht?“, worauf Özcan nicht direkt antwortete, sondern ihren Followern den grundsätzlichen Tipp gab, dass man sein privates Glück nicht von anderen abhängig machen sollte. Aber wenn man selbst glücklich ist, könne man mit einem Partner oder einer Partnerin noch glücklicher werden. Zur Frage, ob es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, hält sie sich also, wie schon oft in Interviews, bedeckt.

Sally Özcan scheint aber momentan glücklich zu sein, wie ihre Antwort auf eine weitere Frage zeigt: „Ich bin oft sehr glücklich. Natürlich gibt's aber auch Momente oder Situationen in meinem Leben, die besser sein könnten. Ich bin ein sehr zufriedener Mensch und sehe zum Glück vieles sehr positiv.“ Und auf einer weiteren Story-Slide schrieb sie: „Fühle mich auch besser als je zuvor“.

Übrigens: Sally Özcan setzt sich ehrenamtlich für die Förderung des Lesens und Vorlesens ein. Eine Kampagne soll den Grundstein für eine bessere Zukunft für Kinder legen.