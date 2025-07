Sally Özcan spricht über ihr neues Leben: So viel hat sich seit der Trennung von Murat verändert

Saliha „Sally“ Özcan ist eine Back-Influencerin und Unternehmerin, die aus der deutschen Social Media-Landschaft kaum wegzudenken ist. Ihr Kanal „Sallys Welt“ hat Millionen Follower auf Youtube und Instagram, Özcan beschäftigt Angestellte, veröffentlicht Kochbücher - und das alles aus Waghäusel, dem kleinen badischen Ort, in dem sie aufgewachsen ist. So gut es bei Özcan zu laufen scheint, gibt es über sie in der letzten Zeit wegen einer weniger erfreulichen Sache Schlagzeilen. Sie und ihr Ehemann Murat trennen sich 2023 und das Leben der Unternehmerin steht Kopf. Warum sich die beiden getrennt haben und was sich im Leben von Sally Özcan seit der Trennung verändert hat, erfahren Sie hier.

Auch interessant: Sally Özcan hat sich ihre Karriere aus ihrem kleinen Heimatort heraus aufgebaut. Jetzt äußert sie sich zu ihrer Traumstadt und ob sie aus Waghäusel wegzieht. Außerdem warnt Sally Özcan davor, Social Media als Berufsziel zu idealisieren – und erzählt, wie ihr YouTube-Kanal sie einst aus einer Krise rettete.

Sally Özcan: Warum haben sich Sally und Murat Özcan getrennt?

Sally und Murat Özcan waren 16 Jahre ein Paar, haben geheiratet, eine Familie gegründet und dabei noch die erfolgreiche Marke „Sallys Welt“ aufgebaut. Aber Ende 2023 ist es vorbei: Sally und Murat trennen sich. Im Frühling 2025 äußert sich Sally Özcan dazu bitter auf Instagram: „Die Zeit hätte ich mir auch sparen können. Vor allem war es ein langer, ewiger Kampf.“ Sie antwortet auf Fragen ihrer Fans, dass die Scheidung sie permanent beschäftige: „Man denkt da abends oder nachts noch dran. Und ich glaube, wenn das erstmal weg ist, dann ist einfach alles befreiter.“

Im SWR3-Podcast „Talk mit Thees“ sprach Sally im Frühjahr 2025 detaillierter über die Gründe der Trennung. Dabei nannte sie unter anderem „Eheprobleme“, die sich wohl eine Weile durch ihre Beziehung mit Murat gezogen hätten: „Das war ja ein jahrelanger Kampf, den ich schon intern geführt habe. Ich habe gekämpft“, sagt Sally Özcan damals. Sie habe lange versucht, die Ehe aufrechtzuerhalten: „In meiner Sallys Welt hat alles funktioniert, ich war mit meinen Kindern und mit mir happy. Die Ehe hat nur einfach nicht funktioniert.“ Nur das wichtigste sei ihr dabei abhanden gekommen: „Das einzige, was ich vernachlässigt hab, war ich selber.“

Übrigens: Einer der bekanntesten Fußballtrainer Deutschlands trifft zweimal auf die größte Backinfluencerin. Doch bei beiden Treffen unterläuft Sally Özcan ein Fauxpas. Außerdem: Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Sally Özcan und Max Giesinger halten sich hartnäckig. In einem aktuellen Interview äußert sich die Influencerin.

Sally Özcan: Was hat sich seit der Trennung von Murat verändert?

Die Trennung von Murat ist für Sally Özcan inzwischen über eineinhalb Jahre her. Beschäftigt sie dieser Einschnitt in ihr Leben noch immer so sehr? In einem Youtube-Video des Streamers Knossi spricht Sally Özcan zuletzt darüber. Die beiden sitzen im Auto und fahren durch Sallys Heimatstadt Waghäusel. Dabei erzählt die 36-Jährige davon, wie sie nach der Trennung selbstständiger geworden ist: „Ich habe alles umstrukturiert und selber in die Hand genommen.“ Zu Anfang sei das wohl schwer gewesen, sagt sie: „Man denkt als Frau oft: Der Mann regelt das. (…) Am Ende des Tages bist du trotzdem abhängig.“ Daraus habe Sally gelernt, wie wichtig es ist, eigenständig zu sein und sich nicht von Männern abhängig zu machen. Vor allem ihren Kindern wolle sie diese wichtige Weisheit mitgeben: „Ich habe zwei Töchter – ich will, dass die unabhängig sind.“

Auch interessant: Die Back- und Koch-Influencerin Saliha „Sally“ Özcan sprach in einem Podcast über die Herausforderungen ihrer Karriere und wie ihre Eltern darauf reagierten. Zusammen mit Koch Johann Lafer hat Sally Özcan dem ESC-Sieger JJ ein verlockendes Angebot gemacht. Dabei soll es nicht nur typisch nationale Küche geben.