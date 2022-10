von Toby Frei

Na, das nenne ich ein echtes Brett, dieser brachiale Sound von OX gefällt schon mal. Der Musikstil Grunge in den frühen 1990ern aus dem US-amerikanischen Seattle war ja meine Jugend, Pearl Jam, Soundgarden und Nirvana die erklärten Idole.

Die Karlsruher OX - vom Grunge beeinflusst | Bild: OX

Die Karlsruher Band OX schließt an diese hochenergetische Musik an, auch wenn sie zeitweise deutlich härter daherkommt. Beredtes Beispiel ist die neue Single "One Step Away", eine Wucht von einem Rocksong, eingängig und doch komplex. Wir haben den "Jungs" fünf Fragen gestellt.

Wer sind denn Eure Vorbilder?

Wir sind aufgewachsen mit der Grunge- sowie Rockmusik der 90er Jahre und sind dann Anfang der 2000er Jahre auch nicht am Nu Metal vorbeigekommen. Prägende Bands sind für uns zum Beispiel Three Days Grace, Breaking Benjamin, Alter Bridge oder auch Soundgarden. Unser Ziel ist es, all diese Einflüsse und Elemente in die aktuelle Zeit zu transportieren und mit unserem eigenem Stil sowie einem modernen Sound zu verbinden um etwas Neues, für sich selbst Stehendes zu erschaffen.

Was sind Euren (mittelfristigen) Ziele? Gibt es noch Träume?

Unser wichtigstes mittelfristiges Ziel ist es, im kommenden Jahr wieder mehr Liveshows zu spielen. Wegen Corona haben wir uns in den letzten Jahren vor allem auf das Schreiben und Produzieren von neuen Songs konzentriert. Träume zu definieren ist immer recht schwer, aber in einem gewissen Maße leben wir auch schon unseren Traum. Wir können die Musik schreiben und spielen, auf die wir Lust haben und müssen uns nicht einschränken oder anpassen. Und es gibt auch noch Leute, die das toll finden.

Was war bis jetzt das eindrucksvollste Konzert Eurer Karriere?

Vielleicht nicht das eindrucksvollste, aber definitiv das schönste Konzert unserer Karriere war die Releaseshow unseres zweiten Albums "Breaking Point" im Kohi 2019. Es war alles bis zum letzten Platz gefüllt und unter die vielen bekannten Gesichter von Freunden und Familie haben sich auch viele neue Fans gemischt. Wir haben eine tolle Show gespielt und im Anschluss eine grandiose Party gefeiert.

Wann kann man Euch wieder live sehen?

Der nächste bestätigte Termin ist am 16. Dezember im Rockcafe Altdorf. Wir befinden uns allerdings im Moment in der Planung für die Saison 2023 und hoffen, dass da noch etwas geht. Wir halten euch auf dem Laufenden (lacht).

Am 14. Oktober habt Ihr ja Eure neue EP veröffentlicht - seid Ihr zufrieden mit dem Ergebnis?

Die Entstehung von "State Of Change" war ein sehr langer Prozess, in den all unsere Erfahrung aus den beiden vorherigen Alben eigeflossen ist und bei dem wir uns nicht nur einmal in Diskussionen über Details verloren haben. Zudem war es auch das erste Mal, dass wir mit einem Produzenten zusammengearbeitet haben, um noch mehr aus dem Material herauszuholen. Dementsprechend vereinen die neuen Songs alles, wofür wir als Band stehen. Wir sind sehr stolz und happy mit dem Ergebnis und gespannt auf die Reaktionen.

Herr Reinfandt, vielen Dank für das Gespräch!

Zur Information: Am 14. Oktober veröffentlichten OX ihr neue EP "State Of Change". Das erste Video zum Tonträger namens "Wide Open" feierte am 14. Oktober um 14 Uhr Premiere.