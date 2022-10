von Hans-Joachim Of

Jürgen Zöller ist mindestens so bekannt wie Wolfgang Niedecken – zumindest in Karlsruhe, wo der gebürtige Rheinländer aktuell seit über 25 Jahren mit seiner Frau Isabel und den zwei Söhnen, 15 und 17 Jahre alt, lebt.

Mit dem Kölner Singer/Songwriter Niedecken und der deutschlandweit bekannten Kölsch-Rockband BAP war der "schwerst mit dem Beatles-Virus“ infizierte Zöller 27 Jahre lang fast auf der ganzen Welt unterwegs und ein nicht wegzudenkender Schlagzeuger im Bandgefüge.

Zöller feiert im Karlsruher Jubez

Natürlich gratulierte auch sein langjähriger Kölner Weggefährte zum runden Geburtstag und schrieb: "Glückwunsch, mein Lieber. Wenn du hinter dem Schlagzeug sitzt, gibt es kein Halten“. Am Samstag, 22. Oktober um 20.30 Uhr ist es wieder soweit und Jürgen Zöller (der zuletzt seinen "alten Kumpel“ Wolfgang Ambros beim "Watzmann“-Auftritt in der Fächerstadt erlebte) versammelt im Karlsruher Jubez seine altbewährte Mannschaft, wenn es heißt: "Zöller Network Session, Vol. 30“ - stets mit illustren Gästen aus der deutschen Rock- und Popszene.

Olli Roth | Bild: Hans-Joachim Of

Neben dem Meister an den Drumsticks sind einmal mehr Bassmann Willy Wagner, Gitarrist Lyle Närvänen (früher bei den "Leningrad Cowboys“), Ausnahmesänger Olli Roth und natürlich Saitenzauberer Christof Stein-Schneider, der gerade eine umjubelte Tour mit seiner Stammband "Fury In The Sloughterhouse“ absolvierte, am Start. "Musik machen mit wechselnden, genre- und generationsübergreifenden Besetzungen“, das gefällt Jürgen Zöller, der bekennt: "Alle Musiker, die ich im Laufe der Jahre anrief, waren stets gerne dabei“.

EX-Band BAP kommt nur wenig später nach Karlsruhe

Lustiger Weise kommt Wolfgang Niedecken mit BAP nur wenige Tage nach Zöllers Gig ebenfalls in die Fächerstadt und gastiert bei dem, vom Förderkreis Kultur Karlsruhe veranstalteten, Konzert am 4. November um 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle. "Normalerweise wäre ich natürlich dabei gewesen, wenn Wolfgang mit seiner Truppe hier aufkreuzt und bestimmt hätte ich auch bei ein, zwei Songs mitgespielt“, gibt er zu Protokoll.

Doch ausgerechnet zu dieser Zeit weilt Jürgen in Spanien bei seinem Bruder, der in Andalusien lebt. "Schade, doch es gibt bestimmt ein nächstes Mal“ ist er sich sicher, zumal Wolfgang Niedecken bei allen Tourneen, ob Solo oder mit BAP, stets in Karlsruhe Station machte.

Wolfgang Niedecken | Bild: Hans-Joachim Of

Im BAP-Line-up dabei ist auch Multi-Instrumentalistin Anne de Wolff, die Wolfgang Niedecken vor vielen Jahren in Karlsruhe "aufgelesen“ hat und inzwischen aus der Band nicht wegzudenken ist. So wie früher der leidenschaftliche Trommler Jürgen Zöller. Auch heute, im reifen Alter, gibt er den Rhythmus hinter der "Schießbude“ vor, zieht dabei lustige Grimassen, war bei der Produktion zahlreicher, hochdekorierter Alben von BAP am Start. 2014 war Schluss mit dieser Band. Zöller hatte verkündet, dass er aufhören wolle.

Zöller ist bis heute mit eigenen Projekten unterwegs

Natürlich ging der Musiker, der auch schon eigene Platten wie "Mein Körper und ich – Nobody's Perfect“ herausbrachte, in der Folge nicht in Rente. Fortan versammelte er in der Fächerstadt oder in Durlach in verschiedenen Spielstätten stets eine illustre Gästeschar um sich und steht seither mit "Zöller & Konsorten“ auf der Bühne.

Die "Zöller-Network-Sessions“ im Karlsruher Jubez sind inzwischen eine Institution und bekannte Größen wie Inga Rumpf, Edo Zanki, Tony Carey, Helmut Krumminga (Ex-BAP), Domenica Swoboda, Alfred Kritzer, Norbert Tamm, Stephan Zobeley von der Grönemeyer-Band oder Justin Nova gaben in der Vergangenheit Kostproben ihres musikalischen Könnens. Auch Linda Rocco (Masterboy), George Liszt, Erwin Schmidt oder Nicatea waren immer wieder dem Ruf Zöllers gefolgt.

Jürgen Zöller hinter dem Schlagzeug | Bild: Hans-Joachim Of

Im September 2014 saß der Drummer und Spaßvogel – manche Zeitgenossen sagen auch liebevoll "Zappelphilipp“ zu ihm - letztmals hinter der BAP-Schießbude, als Niedeckens Band beim Bochumer Zeltfestival auftrat. Passender Weise verabschiedete sich Zöller sogar mit einem Nummer-1-Album. Das BAP-Werk – eine Live-Doppel-CD mit dem Titel "Das Märchen vom gezogenen Stecker“ - hatte gleich nach Erscheinen die Spitze der deutschen Charts erklommen.

Mehr Zeit für die Familie

"Ein letztes, wunderbares Dokument meiner langen Zeit bei BAP“, eröffnet Zöller, der selbst den Stecker bei der Kölner Deutschrock-Institution gezogen hatte und verkündete: "Nach 27 Jahren mit Wolfgang Niedecken und BAP unterwegs, habe ich mich entschlossen, nach der Tournee auszusteigen“.

Karlsruhe Ein letztes Mal "der Watzmann ruft" in Karlsruhe: Das Kultmusical ist nun Musikgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

Der am 27. September 1947 in Köln geborene und in Hillscheid bei Koblenz aufgewachsene Zöller hatte damals erklärt: "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem die restliche Lebenszeit überschaubar ist“. Bestenfalls habe er ab sofort das letzte Drittel vor sich. "Ich möchte diese Zeit nicht mehr mit langen Touren und mit der Trennung von der Familie verbringen, sondern die Entwicklung meiner beiden Söhne aus der Nähe erleben“.

Seit den Sechzigern ständig unterwegs

Der Rückblick: 1962 zog er nach Frankfurt und begann ein Jahr später, Schlagzeug zu spielen. Ende der Sechziger wurde er Profimusiker und agierte in verschiedenen Bands. Beim Wolfgang Ambros'-Hit "Skifoan“ war er mit den Schlagstöcken zu Gange. 1977 stieg er bei der Formation "Supermax“ ein. 1981 wechselte er zur Kölner Gruppe "Wolf Maahn und die Deserteure“ (Hit: "Rosen im Asphalt“). Zur gleichen Zeit arbeitete er auch mit dem österreichischen Liedermacher Rainhard Fendrich. Zudem war er Produzent der Rodgau Monotones ("Erbarme - die Hesse komme“). Zöller hat mit Jimi Hendrix Wein getrunken und mit Chuck Berry gespielt.

Bild: Hans-Joachim Of

Für kurze Zeit war er sogar Percussionist bei James Last und hat als erster Mensch ein Schlagzeug-Solo vor einem chinesischen Publikum gespielt. Das war 1987, als BAP im "Reich der Mitte“ auf großer Tour war. Zöller war immer offen für musikalische Abenteuer jeglicher Art.

"Mir hat es gut gefallen, Mitglied einer solch tollen Kapelle zu sein"

BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken schrieb abschließend und nach dem letzten Gig in seinem Tourblog: "Mit keinem anderen Musiker habe ich mehr Zeit auf der Bühne oder im Studio verbracht, als mit Jürgen. Es waren lange, wunderschöne, extrem spannende Jahre“. Und Zöller gibt zu Protokoll. "Mir hat es stets sehr gut gefallen, Mitglied einer solch tollen Kapelle zu sein“.

Jubiläumskonzert von Jürgen Zöller. | Bild: Hans-Joachim Of

Unvergessliche Tournee, Fans und Platten bleiben auf ewig, ebenso der Kinofilm "Viel passiert“ mit Regisseur Wim Wenders. 2010 hatte er zudem, zusammen mit Helmut Krumminga und der Karlsruher Sean Treasy-Band, das Eagels-Cover-Projekt "Treagles" gegründet. Zöller, nach eigenem Bekunden "Schlagzeuger mit Leib und Seele“, wird weiterhin seine Drumsticks bearbeiten und sich immer wieder seinen eigenen Projekten widmen. Und wenn er seine große Musikfamilie ruft, kommen sie alle nach