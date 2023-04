Düsseldorf vor 1 Stunde

KSC gegen Düsseldorf: Zeigt sich die Auswärtsschwäche oder behaupten sich die Badener?

Am 30. April muss der KSC zum zweiten Mal in Folge auswärts antreten. Nach der Partie beim Tabellenführer Darmstadt geht es für die Fächerstädter zu einem weiteren Spitzenteam der Liga - zu Fortuna Düsseldorf. Auswärts gelang dem KSC bei einem Team, das im ersten Tabellendrittel platziert ist, noch kein Sieg. In Düsseldorf soll diese Negativserie endlich enden.