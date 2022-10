von Peter Putzing

Kelvin Arase musste lange warten. Bis zu Spieltag 13, dann durfte er erstmals in der Startelf des KSC ran. Diese Partie verloren die Badener mit 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Arase enttäuschte aber trotzdem nicht.

"Ein unbeschreibliches Gefühl"

"Es war ein unbeschreibliches Gefühl, zum ersten Mal zu Hause zu beginnen. Ich habe einfach versucht, der Mannschaft so gut es geht zu helfen und mein Spiel zu machen“, sagte der Österreicher nach dem Schlusspfiff.

Bild: Mia

Seine Begründung warum der KSC gegen Düsseldorf eine Heimklatsche hinnehmen musste: Die Niederlage gegen Düsseldorf habe "an der Chancenverwertung gelegen. Der Gegner hat die Chancen reingemacht, wir haben sie nicht verwertet. Wir wurden in der Spitze immer abgeblockt."

Vom Anpfiff an machte Arase deutlich, dass er alles geben wird. Er sprintete während der 64 Minuten, die er auf dem Feld stand, enorm viel. Mehr als etliche seiner Teamkollegen.

Arase zuerst neben dann hinter Schleusener

In Minute 17 ein tolles Dribbling, der flinke KSC-Neuzugang setzte sich gegen drei Düsseldorfer durch - doch sein Pass auf Fabian Schleusener war dann nicht genau genug. Obwohl er viel lief und sich anbot - gute Pässe bekam er von seinen Teamkollegen fast keine.

Bild: Mia

In Österreich spielte Arase immer auf einer offensiven Außenbahn. KSC-Trainer Eichner wechselte ihn in Sandhausen ein und ließ den in Benin City in Nigeria geborenen Fußball-Profi auf der Zehnerposition agieren. Gegen Düsseldorf begann der 23-Jährige als zweite Sturmspitze neben Fabian Schleusener, wechselte in Halbzeit zwei auf die Zehnerposition.

"Für uns Außenbahnspieler ist es schwer, wenn die Mannschaft taktisch mit einer Raute im Mittelfeld spielt. Da muss man sich anpassen." Das habe er versucht. "Der Trainer sagt, dass wir vorne alle Freiheiten haben, uns positionieren können wo wir wollen. Wir müssen anspielbar sein", erklärt er.

Auch gegen Hannover in der Startelf?

Düsseldorf habe sehr kompakt gestanden, "da ist es schwer. Ich brauche schon viel Platz um in meine Geschwindigkeit zu kommen", so der pfeilschnelle U21-Nationalspieler Österreichs.

Kelvin Arase und Marcel Franke. | Bild: Mia

Dass das 0:2, das dritte sieglose Spiel des KSC in Folge, negative Auswirkungen haben könnte, "hoffe ich nicht. Wir werden das Spiel gegen Düsseldorf abhaken und gegen Hannover Gas geben." Er werde im Training Vollgas geben "und alles dafür tun und hoffen, dass ich in Hannover dabei bin."

Zur Startelf bei den 96-gern konnte KSC Coach natürlich so früh nichts sagen. Aber zu Arases Auftritt gegen Düsseldorf äußerte sich Eichner: "Er war nach Einwechslung in Sandhausen stark, hat Schwung reingebracht. Wir wollten vorne einen anderen Spielertypus wie Malik Batmaz. Kelvin hatte einige Momente, aber das ist hier körperlich ein anderes Niveau. Er war sehr bemüht, hat sich aber - wie die anderen - am Ende an der Düsseldorfer Abwehr die Zähne ausgebissen."

Damit könnte sich Eichner auf Arases Zweikampfbilanz gegen die Fortunen beziehen. Arase hat nur 18 Prozent seiner Duelle gewonnen - da ist Verbesserungspotential da.