Ungewöhnlich früh - bereits um 9 Uhr - lud der Karlsruher SC zur letzten Spieltagspressekonferenz der Saison ins Container-Dorf am BBBank Wildpark an. Trotz früher Stunde betrat ein sichtlich gut gelaunter und mit Kaffeetasse ausgestatteter Christian Eichner das Pressepodest am Mittwoch.

KSC reist schon früh nach St. Pauli

"So früh saßen wir wohl noch nie zusammen, aber ein Brechen der Abläufe tut uns allen mal gut", scherzt Eichner zu Beginn gegenüber den anwesenden Pressevertretern. Ein "Brechen des Ablaufs" hat Eichner auch für seine Profis in der letzten Trainingswoche der Saison geplant.

Bild: Mia

Bereits am Donnerstag wird sich der KSC-Tross per Zug in Richtung Hamburg machen, wo man am Sonntag auf den FC St. Pauli trifft. Unmittelbar nach der Partie startet dann der Urlaub für Gondorf und Co.

Karlsruhe Deutscher Meister? KSC-Trainer Christian Eichner tippt auf Borussia Dortmund Das könnte Sie auch interessieren

"Im Zug werden alle Spieler des Kaders und alle Staff-Mitglieder sitzen, die diese Saison bei uns dabei waren, um die letzten Tage miteinander zu verbringen", so Eichner. Die Reise nach Hamburg bildet beim KSC also eine Art interner Abschluss.

Abschlusstrip mit drei Punkten?

Weil ein Trip nach dem 34. Spiel im Hause Eichner und Bajramovic nicht gut angekommen wäre, wurde der Mannschaftstrip nach vorne verlegt. "Wir werden das ein oder andere zusammen unternehmen. Zlatan besucht seine Heimatstadt und ich hoffe auf das ein oder andere kulinarische Highlight", so der Chefcoach.

Christian Eichner KSC vs Hannover | Bild: Mia

Man wolle an der Elbe eine "tolle Saison Revue passieren lassen und auch an alle Mitarbeiter 'Danke' sagen." Eichner macht aber klar: "Niemand muss Angst haben, dass wir einen kleinen Klassenausflug nach Hamburg machen. Wir fahren dahin, um ein gutes Spiel abzuliefern. In uns lebt der Ehrgeiz das Spiel erfolgreich zu bestreiten."

Karlsruhe Klausel im Gersbeck-Vertrag macht KSC-Trainer Eichner "betroffen" - Verbleib von Nebel wird konkreter Das könnte Sie auch interessieren

Entsprechend stünden für den Hamburg-Trip auch Trainingseinheiten auf dem Programm und beispielsweise auch die Frage, wer die gesperrten Marcel Franke und Jerôme Gondorf ersetzt. Für beide Personalien hatte Eichner noch keine Antwort parat.

Wer spielt für Franke und Gondorf?

Florian Ballas und Daniel Gordon wären die ersten Alternativen für den Platz neben Christoph Kobald. "Wobei es Gedanken gibt die Karriere von Gordi mit dem Event gegen Kaiserslautern so stehen lässt. Aber das sind Dinge, die wir uns noch offen lassen", so Eichner.

Bild: Mia

Im Mittelfeld hat Leon Jensen "sehr gute Chancen, zurück aufs Spielfeld zu kommen." Seine Leistungen in der Rückrunde und die Tatsache, dass mit Gondorf und Tim Breithaupt zwei Mittelfeldspieler fehlen.

Karlsruhe Danke Gordi! Karlsruher SC verabschiedet sich mit rührendem Post Das könnte Sie auch interessieren

Mit Blick auf St. Pauli sagt Eichner: "Wir, haben einen tollen Gegner, wahrscheinlich den besten, den man in der Rückrunde bekommen kann. Mit den Rahmenbedingungen kommt ein tolles Spiel auf uns zu und wir werde versuchen aus den 27 Rückrunden-Punkten 30 zu machen."