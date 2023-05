"Man kann es nicht oft genug betonen: DANKE für ALLES, Gordi! Mit dir verlässt einer der ganz, ganz großen KSC-Spieler die Fußballbühne!", schreibt der KSC auf den sozialen Netzwerken am Mittwoch, den 24. Mai. Zahlreiche Fans kommentieren die Posts bereits.

"Er war ein guter Spieler und ein so sympathischer Mensch der sich auch immer Zeit für seine Fans nahm. Zum Beispiel beim Training , da habe ich selbst sehr viele schöne Erinnerungen. Mach’s gut Gordi", schreibt beispielsweise Katharina.

Auch Gordon fällt der Abschied nicht leicht. "Ich bin Fußballer geworden, weil ich diesen Beruf so unglaublich liebe. Es war mein Lebenstraum, den ich mir erfüllen konnte", so der 38-Jährige in einem Bericht auf ka-news.de. Der KSC kündigte bereits an, dem aktuell ältesten Spieler der 2. Bundesliga mit verschiedenen Aktionen einen gebührenden Abschied zu bereiten.

Gordon spielte mit einer Unterbrechung seit 2012 beim KSC.