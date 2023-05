Hochspannung in der 1. und 2. Bundesliga! Ein Spieltag vor Ende sind in beiden Ligen viele Entscheidungen noch offen. Auch die Meister-Frage ist - aus Sicht neutraler Zuschauer - endlich mal wieder spannend. Der Karlsruher SC hat mit allen Entscheidungen nichts zu tun. Die Badener haben einen Platz unter den Top10 sicher.

Darmstadt feiert Aufstieg auf Malle

An der Tabellenspitze der zweiten Liga hat der SV Darmstadt den Aufstieg bereits sicher. Die Lilien feierten unter der Woche auf Mallorca. Dahinter machen Heidenheim und der Hamburger SV den zweiten Aufsteiger und Relegation und sich aus.

KSC-Trainer Christian Eichner ist vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 zuversichtlich | Bild: Elena Sausen

Im Oberhaus kämpfen der FC Augsburg, der VfL Bochum, der VfB Stuttgart und Schalke 04 um Klassenverbleib, Relegation und Abstieg. Hertha BSC ist bereits sicher abgestiegen.

Auf einen richtigen Tipp, wie der Kampf um Auf- und Abstieg ausgeht, wollte sich KSC-Cheftrainer Christian Eichner wenige Tage vor dem finale nicht festlegen. "Zum Absteiger kann und will ich nichts sagen, weil aus meiner Sicht noch alles möglich ist. In der 2. Liga wird es darum gehen, wer von den Teams da oben die größte mentale Stärke hat, das Ding über die Ziellinie zu bringen", so Eichner.

Eichner: "Bin total ergebnisoffen"

Er selbst sei, was die finalen Platzierungen angehe, total ergebnisoffen und wünsche allen Mannschaft, dass sie an ihr Leistungsmaximum kommen, um dann zu schauen, was das Ergebnis ist. "Generell", so Eichner "muss ich sagen: Wer sich rausnimmt, irgendwas voraussagen zu können, wäre ein ganz großer. Also werde ich mich zu nichts hinreißen lassen und bin selber gespannt was am Samstag und Sonntag passiert.

Wer holt sich am 34. Spieltag die Meisterschale? Der BVB oder doch die Bayern? | Bild: Matthias Balk/dpa

Auch beim Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 3. Juni "ist alles möglich", weshalb sich Eichner auch hier nicht auf einen endgültigen Tipp festlegen wollte.

Anders ist es da bei der Meister-Frage. Der KSC-Übungsleiter traut Borussia Dortmund den ersten Meistertitel seit 2012 zu. "Ich denke, dass der BVB sich das nicht mehr nehmen lässt. Die Mannschaft ist in einem solchen Flow, dass sie am Ende die Schale hochhalten wird."

City für Eichner der Favorit

Dortmund empfängt am Samstag Mainz 05 und duelliert sich mit Serien- und Rekordmeister Bayern München - der in Köln antritt - um die Meisterschale.

Pep Guardiola (r), Trainer von Manchester City, spricht mit Torjäger Erling Haaland (l). | Bild: Jon Super/AP/dpa

Auch in Sachen Champions League hat Eichner einen klaren Favoriten. Beim Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand am 10. Juni im Atatürk Stadion in Istanbul setzt er auf die Mannschaft von Pep Guardiola.

"Der Tipp fällt mir am leichtesten, weil ich denke, dass sich auch Manchester City das nicht mehr nehmen lässt. Mein Co-Trainer Sirus hat zwar ein großes italienisches Herz und glaubt noch an Inter Mailand. Ich glaube aber, im Kern wird er mir recht gebe", so Eichner schmunzelnd.