Es war ein Tag voller Highlights für die Fans des Karlsruher SC: Der Fanmarsch zum BBBank Wildpark und der Abschied von Daniel Gordon wurden mit einem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern im Derby perfekt abgerundet. Ein absolutes Saisonhighlight.

Duell gegen Kaiserslautern auch in der kommenden Saison

Die gute Nachricht: Auch in der kommenden Saison steht das Traditionsduell zwischen Badenern und Pfälzern auf dem Programm. Ebenso wie der KSC haben auch die roten Teufel den Klassenerhalt gesichert. Einem Fußballfest wie am vergangenen Sonntag steht also nichts mehr im Wege, vorausgesetzt das Ergebnis stimmt.

Mikkel Kaufmann | Bild: Mia

Im Fernduell kämpfen die beiden Rivalen am 34. Spieltag noch darum, wer die Saison vor dem anderen abschließen wird. Nach dem Sieg des KSC liegt dieser nämlich nur aufgrund der minimal besseren Tordifferenz vor dem 1. FCK. Während der KSC nach Hamburg zum FC St. Pauli reist, empfangen die Pfälzer Fortuna Düsseldorf.

Während die Spiele gegen Kaiserslautern also gesichert sind, fällt ein weiteres Derby definitiv weg. Bereits nach dem 33. Spieltag steht der Abstieg des SV Sandhausen fest. Zwar war das Spiel beim SVS für viele Fans sowieso "kein richtiges Derby", dennoch sorgten die stets zahlreich mitgereisten KSC-Fans für ein "Heimspiel" im BWT-Stadion am Hardtwald.

Steigt der VfB Stuttgart noch ab?

Ersatz und definitiv ein "richtiges Derby" könnte aber schnell gefunden sein. Im Tabellenkeller der 1. Bundesliga geht es einen Spieltag vor Ende extrem eng zu. Vier Mannschaften machen Abstieg, Relegation und Rettung unter sich aus. Mittendrin statt nur dabei: der VfB Stuttgart.

Eines seiner wenigen Tore: Lukas Fröde (KSC 4) trifft zum 2:1 gegen den VfB Stuttgart. | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Die Schwaben stehen aktuell mit 32 Punkten vor dem Relegationsplatz, den der VfL Bochum (32 Punkte) belegt. 17. ist aktuell Aufsteiger Schalke 04 (31 Punkte). Die beste Ausgangssituation vor dem 34. Spieltag hat der FC Augsburg mit 34 Punkten auf Rang 14.

Der Spielplan für das Saisonfinale im Bundesliga-Keller sieht so aus:

VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig - FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim

Zum Derby zwischen dem KSC und dem VfB in Liga 2 kommt es, wenn...

...der VfB gegen Hoffenheim verliert, Schalke gewinnt und Bochum mindestens ein Remis holt

...der VfB Remis spielt, Bochum und Schalke gewinnen

Gewinnt der VfB sein Heimspiel sind die Schwaben definitiv gerettet. Auch ein Remis könnte zum direkten Klassenerhalt reichen, wenn Bochum und Schalke nicht gewinnen. Verliert der VfB muss man auf eine Niederlage Bochums hoffen, während Schalke nicht gewinnen darf. Sollte es so kommen, spielt der VfB Stuttgart Relegation.

Duelle mit Hertha sind fix

Bereits fest steht das "Fan-Freundschafts-Duell" mit Hertha BSC Berlin. Die "Alte Dame" steht seit dem vergangenen Spieltag als Absteiger fest und trifft damit wieder auf den KSC. Im Gegensatz zu den Duellen mit Lautern und Stattgart werden die Duelle gegen die Hertha freundschaftlich über die Bühne gehen. Beide Fanlager verbindet seit langer Zeit eine Fan-Freundschaft.

Marvin Pourie (KSC 9) wird per Foul zu Fall gebracht. | Bild: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Ein Fragezeichen steht noch hinter eine weiteren "Rivalen-Duell." Zwar sind die Spiele gegen den Hamburger SV kein klassisches Derby, seit der verlorenen Relegation im Jahr 2015 birgt das Spiel aber eine gewisse Brisanz. Hinzu kommt das mit Tim Walter, ein ehemaliger Trainer der KSC-Akademie, bei den Rothosen an der Seitenlinie steht.

Was macht der HSV?

Ein Spieltag vor Schluss hat der HSV die Relegation bereits sicher. Im vergangenen Jahr scheiterte die Walter-Elf an Hertha BSC und wird auf einen der vier Bundesligisten treffen. Gewinnt der HSV beim SV Sandhausen, während der FC Heidenheim gegen Regensburg höchstens einen Punkt holt, wäre der HSV direkt aufgestiegen.

Das Saisonfinale in beiden Profiligen ist für den kommenden KSC-Spielplan also von großer Bedeutung. Steigt der HSV auf und Stuttgart nicht ab, bleiben "nur" das Derby gegen Kaiserslautern und das Freundschafts-Duell mit der Hertha. Schafft es der HSV nicht und steigt der VfB ab, wird die Zahl der brisanten Duelle verdoppelt.