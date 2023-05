Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der Karlsruher SC sein Trainingslager in Österreich in Neukirchen am Großvenediger absolvieren. Dort steht unter anderem ein Testspiel gegen den tschechischen Top-Klub und ehemaligen Champions-League-Teilnehmer Viktoria Pilsen auf dem Programm.

Der KSC-Sommerfahrplan in der Übersicht

Donnerstag, 22. Juni, 15 Uhr: Trainingsauftakt

Sonntag, 2. Juli, bis Montag, 10 Juli: Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger (Österreich)

Sonntag, 2. Juli: auf dem Weg ins Trainingslager - geplantes Testspiel, Gegner und Uhrzeit unbekannt

Donnerstag, 6. Juli: im Trainingslager - geplantes Testspiel, Gegner und Uhrzeit unbekannt

Montag, 10. Juli: auf dem Heimweg vom Trainingslager - Testspiel gegen Viktoria Pilsen, Uhrzeit unbekannt

Samstag, 25. Juli: Testspiel gegen den 1. FC Saarbrücken im Grenke Stadion, Uhrzeit unbekannt

Sonntag, 16. Juli, von 10 Uhr bis 17 Uhr: KSC-Familientag

28. Juli bis 30. Juli: 1. Spieltag 2. Bundesliga - Gegner und Uhrzeit unbekannt