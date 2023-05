Herr Kaufmann, haben Sie schon Ihre Wohnung in Karlsruhe gekündigt?

Nein…

Die logische Folgerung aus dieser Antwort: Alle wollen zwar wissen, wo Mikkel Kaufmann in der kommenden Saison spielt, aber da ist noch nichts entschieden?

So ist es, das ist die ehrliche Antwort. Es ist noch nichts entschieden. Ich weiß es selbst noch nicht, wo ich in der kommenden Saison spiele.

Mikkel Kaufmann (l-r), Fabian Schleusener und Paul Nebel bejubeln den Treffer zum 1:0. | Bild: Uli Deck/dpa

Das ist für einen 22-Jährigen keine einfache Situation...

Das stimmt. Aber ich habe es bisher dennoch geschafft, den Fokus auf die Aktualität, auf den KSC zu legen. Ich glaube, das sieht man in jedem Spiel, das ich für die Blau-Weißen absolviere. Ich konzentriere mich auf den KSC, auf die Spiele. Das hat bisher gut geklappt.

Karlsruhe KSC reist mit "offenem Visier" nach Kiel und plant auf Hochtouren für die nächste Saison Das könnte Sie auch interessieren

Wovon ist Ihre Entscheidung abhängig? Vom Gehalt? Vom Club? Vom Trainer?

Natürlich gibt es Kriterien, aber nicht ein einziges. Der Trainer ist für mich enorm wichtig. Wenn das passt, dann bekomme ich auch Einsatzzeit. Und das ist ebenfalls ein enorm wichtiges Kriterium: die Spielzeit! Ich will spielen, so oft wie irgendwie möglich.

Die Karlsruher Paul Nebel (l) und Mikkel Kaufmann bejubeln den Treffer zum 3:1. | Bild: Uli Deck/dpa

Gibt es eine Tendenz - Abgang oder Verbleib beim KSC?

Auch da muss ich sagen: Im Moment nein. Auch daran, dass ich meine Wohnung noch nicht gekündigt habe sieht man, dass es noch keine Entscheidung gab.

Von welchen Clubs liegen denn Angebote vor? Aus der 1. Bundesliga?

Dazu will ich erst etwas sagen, wenn etwas entschieden ist. Im Moment gibt es nichts zu sagen, da ja nichts spruchreif ist, es wäre spekulativ.

Karlsruhe Wird KSC-Talent Max Weiß der nächste Oliver Kahn? "Er ist in etlichen Facetten mein Vorbild" Das könnte Sie auch interessieren

Sie haben in der Rückrunde acht Tore erzielt. Ein Topwert in der Liga. Worauf basiert diese Leistungsexplosion?

Ich habe mich körperlich entwickelt, bin fit und wurde auch dadurch etwas frecher. Vor allem: Ich habe eine Chance bekommen und konnte die nutzen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Es sind einige Dinge, die zu dem Erfolg beitrugen.

Trainer Christian Eichner erklärt gebetsmühlenartig: "Ich will Mikkel Kaufmann beim KSC halten!" Es muss ein tolles Gefühl sein, zu wissen, dass der Trainer absolut hinter einem steht.

Klar, das ist das erste Mal, seit ich im Ausland spiele, dass ich dieses gute Gefühl bekommen habe, dass man derart hinter mir steht. Das Vertrauen des Trainers führt natürlich dazu, dass ich so viel Selbstvertrauen habe. Ich merke im Training und im Spiel, dass der Coach hinter mir steht, dass er mich fördert.

Mikkel Kaufmann KSC vs Hannover | Bild: Mia

Karlsruhe ist schön - hat aber einen großen Nachteil: Es ist sehr, sehr weit weg von Dänemark…

Das stimmt. Dänemark, meine Heimat – das vermisse ich schon. Meine Familie, meine Freundin, die Freunde – alle sind dort. Darum bin ich sehr froh, dass der Trainer mir das Vertrauen schenkt, dass ich öfters nach Hause durfte. Dafür bin ich dem Trainer dankbar.

Karlsruhe Vom Missverständnis zum Shootingstar: Wie geht es bei Mikkel Kaufmann und dem KSC weiter? Das könnte Sie auch interessieren

Ich glaube, auch das ist ein Grund, dass es in der Rückserie so gut lief. Diese Besuche tun mir gut, sind gut für den Kopf. Durch diese Trips vermisse ich alle aus der Familie und von den Freunden dann doch nicht so sehr.

In Kiel soll ein Sieg her, mit einem Treffer von Mikkel Kaufmann?

Wir gewinnen und natürlich will ich ein Tor machen. Vielleicht diesmal wieder, ohne dass - wie gegen Hannover - ein Gegenspieler hilft. Aber – egal. Hauptsache das Tor zählt.