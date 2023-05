Tauscht Leon Jensen, Mittelfeldspieler des Karlsruher SC, die badische Sonne gegen den rauen Norden? Laut Berichten des Onlineportals "liga-zwei.de" und der ARD-Sportschau wird Jensen mit Holstein Kiel, dem jüngsten Gegner des KSC, in Verbindung gebracht.

Jensen trifft für den KSC gegen Kiel

Bei der Niederlage des KSC am vergangenen Samstag, 13. Mai, war Jensen auch aufgrund seines Anschlusstores zum 2:1 der ausfälligste KSC-Akteur und hinterließ an der Förde wohl bleibenden Eindruck. Für die Kieler steht im kommenden Sommer ein personeller Umbruch an: neun Abgänge stehen bisher fest.

Kein Wunder also, das sich die Störche nach Verstärkungen umschauen. Für Jensen würde sprechen, dass er ablösefrei wechseln könnte. Der Vertrag des gebürtigen Mannheimers läuft diesen Sommer aus.Der KSC hat dem 25-Jährigen ein Angebot zur Verlängerung unterbreitet, unterschrieben ist bisher aber nichts. Laut einem "Bericht der Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) erwartet der KSC bis Wochenmitte eine Entscheidung von Jensen.

Jensen selbst scheint Fan des Kieler Fußballs zu sein. Vor der Partie im Norden sagt er gegenüber den BNN über das 1:4-Hinspiel: "Was Holstein Kiel damals in der der ersten Halbzeit abgeliefert hat, war eine der fußballerisch eindrucksvollsten Leistungen von einer Zweitligamannschaft, die ich je gesehen habe."

Jensen-Bilanz in der Rückrunde: vier Tore, zwei Vorlagen

Nach langer Verletzungszeit schaffte der Mittelfeldspieler in dieser Rückrunde seinen Durchbruch beim KSC. Dabei profitierte er auch von der Verletzung Tim Breithaupts, die Jensen in die Startelf spülte.

Seit der Partie in Rostock gehört Jensen zum Stammpersonal von Trainer Christian Eichner. Für einen Mittelfeldspieler zeigt Jensen dabei einen enormen Torriecher. Neben zwei Vorlagen traf er vier Mal selbst. Das Onlineportal "transfermarkt.de" beziffert die Wechselwahrscheinlichkeit Jensens nach Kiel auf 61 Prozent. Tendenz steigend.