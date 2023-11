Am kommenden Samstag, 11. November, steht für den Karlsruher SC ein besonderes Spiel auf dem Programm. Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga gastieren die Badener bei Hertha BSC. Wie KSC-Pressesprecher Michael Wolf zu Beginn der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag mitteilt, sind bisher 60.000 Tickets verkauft.

Tolles Erlebnis für die Fans - Eichner konzentriert sich auf Dardai

Etwa 4.000 Karlsruher werden sich auf den Weg zum Freundschaftsduell zur Prime-Time machen. Das Duell der beiden blau-weißen Vereine wird nämlich um 20.30 Uhr angepfiffen. Für entsprechende Abo-Kunden gibt es Marvin Wanitzek und Co. dann sogar in Ultra-HD. Für Zuschauer also ein besonderes Erlebnis.

KSC vs Paderborn Christian Eichner | Bild: Michaela Anderer

Auch KSC-Trainer Christian Eichner freut sich auf die besondere Kulisse im Olympiastadion, wie er zu Protokoll gibt. "Das sind richtig tolle Infos, die auch für die Kabine wichtig sind. Am Samstag wartet ein Gesamtpaket auf uns, welches nicht unbedingt normal für die 2. Liga ist", so der KSC-Chefcoach.

Karlsruhe KSC bekommt einen neuen Rasen: Doch ergibt das im Herbst überhaupt Sinn? Das könnte Sie auch interessieren

Sein Team hätte am Samstagabend die Chance, nun wieder die Dinge richtigzumachen, die zuletzt nicht gut waren. Dazu habe es auch die Unterstützung der Fans. "Wir müssen jetzt versuchen, es gemeinsam auf dem Platz besser zu machen."

Aktuelle KSC-Bilanz ist abstiegsreif

Dies wäre nach den jüngsten Niederlagen gegen St. Pauli und Paderborn dringend nötig. Aktuell befinden sich die Karlsruher auf dem Abstiegsrelegationsplatz und haben lediglich zwölf Punkte auf dem Konto.

Christian Eichner beschwerte sich lautstark über die Rasenqualität im Stadion. | Bild: Mia

Eine schlechtere Bilanz hatte der KSC in der jüngeren Vergangenheit nur in der Saison 2016/17. Damals waren es elf Punkte nach zwölf Partien und die Badener stiegen am Ende der Spielzeit ab. Drei Punkte wäre also wichtig für die Badener. Das weiß auch Eichner - trotz aller Freundschaft auf den Rängen.

Karlsruhe Eichner-Elf unter Druck: Gelingt dem KSC gegen Hertha BSC die Wende? Das könnte Sie auch interessieren

"Die Hertha-Fans werden nicht jubeln, wenn wir ein Tor schießen. Das habe ich bei aller Freundschaft bisher nicht erlebt. Das Spiel ist für die Fans eine tolle Geschichte und sie dürfen sich feiern. Es ist aber ein Zweitliga-Spiel und wir beschäftigen und mit Reese und Co. und der Idee von Pal", so Eichner.

Veränderungen in der Viererkette?

Die Hertha habe für den Chefcoach eine große individuelle Qualität auf einzelnen Positionen. "Es ist aber ein normales Spiel und ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie der Situation trotz und ein bis drei Punkte auf unser Konto packt."

Marco Thiede wird wohl für Sebastian jung in die Startelf rücken. | Bild: Michaela Anderer

Personell dürfte sich die Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Paderborn auf mindestens einer Position verändern. Sebastian Jung absolvierte bisher eine Einheit auf dem Fahrrad und eine Laufeinheit. Ob er für das Spiel in Berlin infrage kommt, möchte Eichner am Freitag entscheiden. Als Ersatz stehen Marco Thiede und Daniel Brosinski bereit.

Auf der Linksverteidigerposition könnte es ebenfalls einen Wechsel geben. Philip Heise könnte für David Herold in die Startelf zurückkehren. "David hatte es auch einfach mal verdient gehabt zu starten. Er hatte gute und weniger gute Momente." So oder so ist sich Eichner aber sicher: "Wir werden am Samstag zwei gute Außenverteidiger auf dem Platz habe."

Gondorf vor Rückkehr

Auch im Mittelfeld deuten sich Veränderungen an. Jerôme Gondorf ist nach überstandener Krankheit wieder fit und ist laut Eichner auf jeden Fall in der Lage am Samstag zu starten. Er dürfte den Platz von Leon Jensen vor der Abwehr einnehmen.

KSC vs Paderborn Budu Zivzivadze und Jerome Gondorf | Bild: Michaela Anderer

Auf unbestimmter Zeit vorerst nicht mehr dabei sein wird KSC-Eigengewächs Tim Rossmann. Er muss sich einer Hüft-Operation unterziehen und wird längere Zeit fehlen.

Karlsruhe Ratloser und frustrierter Schleusener über erneute KSC-Pleite: "Paderborn hat die Tore gemacht, wir nicht" Das könnte Sie auch interessieren

Eichner blickt optimistisch auf die Partie in der Hauptstadt. Auch, weil er sein Team in der Außenseiterrolle sieht. Und die haben den Badenern zuletzt gut zu Gesicht gestanden. "Hertha ist der Favorit", so Eichner. "Es ist eine Situation, in der sich die Mannschaft grundsätzlich wohlgefühlt hat und gegen die Schwergewichte haben wir es immer geschafft ans Optimum zu kommen."