"Endlich", dürfte sich Christian Eichner, Trainer des Karlsruher SC, gedacht haben als im neune BBBank Wildpark der alte und sichtbar ramponierte Rasen gegen ein neues Grün ausgetauscht wurde. Auf Social Media informiert der KSC über die aktuellen Arbeiten.

Rasen-Tausch startete am Montag

Wie angekündigt, starten schon ein Tag nach der Niederlage des KSC gegen den SC Paderborn die Arbeiten zum Austausch der Rasenfläche. In der der Vergangenheit hatte KSC-Coach Eichner immer wieder Kritik am Zustand des Rasens im Stadion geübt.

"Ich wusste nicht, dass in den letzten drei Wochen so viele Spiele stattgefunden haben in dem Stadion, als ich nicht da war. Deswegen Jens, es tut mir sehr leid. Aber das liegt momentan nicht in unserer Hand. Es ist der Wahnsinn, wie viele Spieler ausrutschen und wie viele Fehler dadurch entstehen, wo der Zuschauer dann sagt: Mein Gott, wo kickt der den Ball denn hin", so Eichner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Eintacht Braunschweig zu Gäste-Coach Härtel.

Allerdings stellen sich zahlreiche Fans schon seit Ankündigung des des Rasentauschs die Frage ob es zu diesem Zeitpunkt sinnvoll ist das Grün zu wechseln. Immerhin ist der Herbst nicht unbedingt als pflanzenfreundliche Jahreszeit bekannt.

Kein Stress für das neue KSC-Grün

Auf Anfrage von ka-news.de kann der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (Eibs) - der noch für das Stadion und den Rasen verantwortlich ist - mit allen Zweifeln aufräumen. Der Eibs habe die Thematik intensiv analysiert und bewusst diesen Zeitpunkt - noch vor dem bevorstehenden Winter gewählt.

"Die beauftragte Fachfirma hat bestätigt, dass die Bedingungen aktuell optimal sind. Durch die aktuelle Witterung ist der Rasen keinen Stressoren wie hohen Temperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt", antwortet die Eibs auf die Frage ob es sinnvoll sei den Rasen jetzt zu tauschen.

Weiter erklärt der Eigenbetrieb, dass die neue Rasenschicht stark genug wäre um bereits in der kommenden Woche darauf spielen zu können. " Durch die nun anstehende Länderspielpause hat der neue Rasen ausreichend Zeit zu ruhen bis er beim Heimspiel des KSC gegen Nürnberg am 26. November erstmals wieder bespielt wird."

Alter Rasen wird entsorgt

Verlegt wird das neue KSC-Grün von einer spezialisierten Fachfirma. Bei dem neuen Spielfeld handelt es sich laut Eibs "um einen speziellen Sportrasen, der für ein Fußballstadion und den Spielbetrieb geeignet ist und die Vorgaben der DFL erfüllt."

Der Austausch soll bereits in dieser Woche beendet werden. Der alte Rasen des KSC wird von einer weiteren Fachfirma der Kompostierung zugeführt.