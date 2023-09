Das Düsseldorfer Team zählt für KSC-Coach Christian Eichner zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Auch, weil der KSC-Gegner in der vergangenen Spielrunde als Vierter ins Ziel kam und das Kadergerüst halten konnte.

Kostenloser Eintritt für Düsseldorf-Fans

Im bisherigen Saisonverlauf gabs bei der Fortuna Höhen und Tiefen. Zuletzt ein souveränes, beeindruckendes 5:0 beim Aufsteiger Elversberg. Davor eine 1:2 Heimniederlage gegen Paderborn.

Bild: Mia

Zuvor hatten die Düsseldorfer das erste Saisonspiel, das erste Heimspiel, gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. Apropos Heimspiele: Da betritt die Fortuna in dieser Saison Neuland.

Karlsruhe Jung und Schleusener: Wie die KSC-Leistungsträger über den Saisonstart denken Das könnte Sie auch interessieren

Zu den Heimpartien gegen den 1. FC Kaiserslautern (21. Oktober), den FC St. Pauli (26. bis 28. Januar 2024) und Eintracht Braunschweig (5. bis 7. April 2024) dürfen die Zuschauer kostenlos ins Stadion.

Punktgleiche Tabellennachbarn kämpfen um weiteren Sieg

Gegen den KSC treten die Fortunen vor Publikum, das Eintritt bezahlt hat, mit breiter Brust an. Die Elf von Trainer Daniel Thioune setzte mit dem 5:0 in Elversberg ein Ausrufezeichen. Erteilte dem SVE an der Kaiserlinde eine Lehrstunde.

Fortuna-Coach Daniel Thioune. | Bild: David Inderlied/dpa

Daran wollen die Düsseldorfer gegen den KSC in der Merkur Spielarena anknüpfen. Die Teams sind punktgleich Tabellennachbarn. Beide Mannschaften erzielten schon sieben Treffer. Düsseldorf ließ nur zwei Gegentreffer zu, die Badener fünf.

Wiedersehen mit Simon Zoller und Matthias Zimmermann

Im Fortunen Kader stehen sollte eigentlich Simon Zoller. Er spielte einst für den KSC, sein Wechsel zur Fortuna platzte allerdings im letzten Moment und er ging zum FC St. Pauli. Mit Matthias Zimmermann ist ein Profi dabei, der im Wildpark ausgebildet wurde.

Der Karlsruher Fabian Schleusener (r) und der Düsseldorfer Matthias Zimmermann kämpfen um den Ball. | Bild: Uli Deck/dpa

Beim KSC hat Abwehrspieler Robin Bormuth eine Düsseldorfer Vergangenheit. Außenverteidiger Philip Heise spielte in der Jugend für die Fortuna und lebte lange in Meerbusch bei Düsseldorf.

KSC fünf Mal siegreich gegen die Fortuna

Häufigstes Ergebnis zwischen den Clubs: 1:1. Die Auswärtsbilanz des KSC bei den Fortunen: von den 13 zuletzt ausgetragenen Spielen gewannen die Badener gegen das Team aus der Hauptstadt von NRW fünf, spielten eine Begegnung unentschieden.

Hiroki Yamada in Aktion. | Bild: Thomas Eisenhuth/Archiv

Der letzte Auswärtsdreier liegt lange zurück: Im März 2016, ein 1:0 Erfolg. Der Siegtorschütze bei den Blau-Weißen: Der Japaner Hiroki Yamada. Aus dieser Elf steht aktuell kein Spieler beim KSC unter Vertrag.

Düsseldorfer dürfen nicht in Führung gehen, sonst wird es schwierig

Vergangene Saison blieben die Fächerstädter gegen die Düsseldorfer ohne Punkt. Im Wildpark wurde mit 2:3 verloren, in Düsseldorf gab es eine 0:2 Niederlage. Zuletzt blieb der KSC in vier Begegnungen in Folge in Düsseldorf sieglos.

Trainer Christian Eichner aus Karlsruhe gibt Anweisungen an seine Mannschaft. | Bild: Hasan Bratic/dpa

Geht Düsseldorf in einem Heimspiel mit 1:0 in Führung, werden fast alle Begegnungen auch gewonnen. Im Schnitt erzielt Düsseldorf gegen die Badener 2,6 Tore pro Partie, der KSC trifft 1,4-mal. Bester Fortunen-Torschütze: Christos Tzolis mit drei Toren.

KSC Coach Eichner ist gegen Düsseldorf noch ohne Dreier, nur einen Punkt konnte der Fußballlehrer bisher verbuchen, ein 2:2. Gegen kein anderes Team aus dem Unterhaus hat der sonst so erfolgreiche Eichner einen so niedrigen Punkteschnitt - 0,25.