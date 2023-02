Karlsruhe vor 34 Minuten

Verteidiger Philip Heise: Offensiver Wirbelwind und Garant für die neue defensive Stabilität des KSC

Er ist absoluter Stammspieler im Abwehrverbund des Karlsruher SC: Philip Heise. Auch wegen ihm kassierten die Badener erst ein Gegentor in der Rückrunde. Auch gegen Regensburg zeigte Heise eine solide Leistung in der Defensive und versuchte wie gewohnt immer wieder in der Offensive Akzente zu setzten.