Der Marsch in Richtung Tabellenmittelfeld geht weiter. Der KSC besiegt Jahn Regensburg mit 1:0, blieb damit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, konnte den dritten Sieg in Serie verbuchen.

Durch diesen Heimdreier vergrößerten die Badener den Abstand zur Abstiegsregion, können durchatmen und selbstbewusst zum nächsten Duell mit einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, dem FC Hansa Rostock, reisen.

Die erste Chance nach nur einer Minute

Bei der Nominierung der Startelf entschied sich Trainer Christian Eichner für Stephan Ambrosius. Er ersetzte Daniel Gordon in der Innenverteidigung. Ansonsten: Nichts Neues. Kapitän Jerome Gondorf wurde rechtzeitig fit. Er und auch Christoph Kobald hatten ihre Erkältungen überwunden. Nicht im KSC Kader: Winterneuzugang Budu Zivzivadze.

Jerome Gondorf (8) verteidigt den Strafraum bei guter Gesundheit. | Bild: Mia

Die Karlsruher gaben vom Anpfiff an Vollgas. Viel Flügelspiel. Anfangs über rechts. Dann vermehrt über links. So kam es auch schon nach nur einer Minute zur ersten Chance. Sebastian Jung flankte von rechts, die Kugel kam zu Fabian Schleusener.

Wieder ein Siegtreffer von Kaufmann

Dessen Schuss wurde gerade noch abgeblockt. Nach 16 Minuten fädelte Jung einen weiteren Angriff ein. Sein Pass kam zu Paul Nebel, doch dessen Schuss verfehlte das Gästetor knapp. Kurz danach eine Schrecksekunde für den KSC, als ein Kopfball von Andreas Albers an den Pfosten klatschte.

Torwart Gersbeck schickt den Ball zurück ins Spiel. | Bild: Mia

Keeper Marius Gersbeck hatte den Ball mit Riesenreflex noch ans Aluminium gelenkt. Die verdiente Führung durch Mikkel Kaufmann (24.) folgte unmittelbar danach. Der Regensburger Jan Elvedi fälschte den Kaufmann Schuss ins lange Eck ab. Der Däne traf im dritten Spiel in Folge.

Kaufmann verletzt

Schade, dass Kaufmann ausgewechselt werden musste, der Angreifer war umgeknickt, hatte sich verletzt. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste agiler. Regensburg kam durch enorme Laufbereitschaft und gute Zweikampfstärke besser ins Spiel, hatte aber insgesamt dreimal Pech, als die Kugel das Aluminium traf.

Am Ball: Mikkel Kaufmann (14) verletzte sich nach dem SIegtreffer. | Bild: Mia

Nach rund einer Stunde eine tolle Aktion von Schleusener. Er vernaschte fast die komplette Jahn Abwehr, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. "Schleuse" und Lucas Cueto vergaben danach noch gute Möglichkeiten. Dennoch, trotz Chancenwucher: Am Ende war’s ein glücklicher, aber ganz sicher nicht unverdienter KSC Sieg.

"Das Glück weilt momentan in Karlsruhe"

Dass die Badener etwas Glück hatten, haben sie sich erarbeitet. Das sah Trainer Christian Eichner auch so und erklärte freudestrahlend: "Das Glück weilt momentan in Karlsruhe!" Und dass das so ist, habe "sich das Team in den letzten Wochen erarbeitet. Das ist einfach schön. Wir kennen auch andere Phasen."

Cheftrainer Christian Eichner stand bis zum Schluss unter Anspannung - die dann aber in Freude umschlägt. | Bild: Mia

Aber der Coach bekannte auch: "Ich hätte mich nicht beschweren dürfen, wenn es am Ende 1:1 ausgeht." Doch die Führung habe sich sein Team erarbeitet. "Schleuse setzt nach, erkämpft sich den Ball. Das war enorm wichtig."

"Es gibt keinen Grund, nachzulassen"

Eichner war in einigen Phasen mit seiner Mannschaft unzufrieden, weil sie ihm mehrfach zu fahrig agierte. "Nach zwei Siegen in Serie hat mir das Selbstverständnis und die Selbstsicherheit etwas gefehlt. Nach Balleroberungen haben wir zu viele leichte Fehler gemacht", sagte er, fügte aber flugs hinzu: "Das waren Big-, Big-, Big-Points. Das war extrem wichtig."

Die Mannschaft dürfe jetzt nicht nachlassen. | Bild: Mia

Das Team bekommt frei bis Dienstag. "Dann geht der Ritt weiter! Es gibt keinen Grund nachzulassen. Wir haben alle den totalen Fokus. Sind total konzentriert.

Alle haben sich voll reingehauen." Keeper Marius Gersbeck, der erneut eine Topleistung ablieferte, war froh, "dass wir zu null gespielt und gewonnen haben. Aber: Es waren hochkarätige Chancen gegen uns, das war brandgefährlich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht fahrlässig werden. Es ist alles eng in dieser Liga."