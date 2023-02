"In der aktuellen Spielzeit lief unsere Nummer 24 bisher in allen 23 Pflichtspielen auf und erzielte stolze elf Treffer. Sechs weitere Tore bereitete der gebürtige Südbadener vor. Alleine an diesen Zahlen ist klar erkennbar, welch wichtigen Stellenwert Fabian Schleusener in unserem Offensivspiel darstellt. Als logische Konsequenz daraus einigten sich die sportliche Leistung des KSC und der Spieler auf eine Vertragsverlängerung bis 2025", so der KSC.

Der Karlsruher Fabian Schleusener (l) und der Heidenheimer Lennard Maloney kämpfen um den Ball. | Bild: Uli Deck/dpa

"Der Club ist meine Heimat geworden"

Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer zur Vertragsverlängerung: "Wir sind sehr glücklich darüber, weiter auf Fabian Schleusener bauen zu können. Er beweist Woche für Woche, wie wichtig er für unser Spiel ist. Aber nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Platz ist er ein wichtiger Sympathieträger und mittlerweile ein wahres Gesicht unseres Clubs."

Fabian Schleusener: "Ich freue mich, meinen Vertrag beim KSC verlängert zu haben. Der Club ist meine Heimat geworden und ich möchte noch viele Spiele hier absolvieren. Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass mir mein Trainerteam und auch Oliver Kreuzer entgegenbringen und hoffe es mit vielen Toren zurückzahlen zu können."