Zwischen 2020 und 2022 lief der 27-Jährige in insgesamt 37 Partien für die Badener auf. Gemeinsam mit Christoph Kobald bildete er dabei ein Innenverteidiger-Duo. Jetzt, in Runde zwei bei den Blau-Weißen, kehrt Bormuth wohl auf die gewohnte Position zurück. Und auch was seine Rückennummer angeht, so bleibt alles beim Alten: Schon bald prangt erneut die Nummer 32 auf dem Trikot!

Laut KSC heißt Cheftrainer Christian Eichner den neuen, alten Innenverteidiger herzlich willkommen: "Wir bekommen mit Robin Bormuth einen Spieler, der mit seinem Profil unsere Innenverteidigung ideal ergänzt. Er vereint Kopfballstärke mit einer gewissen Geschwindigkeit und Erfahrung. Er kennt den Verein und war bis vor seiner Verletzung ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Jetzt geht das Kapitel mit ihm weiter."

KSC-Trainingsauftakt 2023/2024 Simone Rapp und Christian Eichner | Bild: Mia

Bormuth selbst äußert sich zu seiner Heimkehr nur knapp: "Ich freue mich, zurück beim KSC zu sein!" Mehr muss an dieser Stelle wohl auch nicht gesagt sein.